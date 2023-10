Samsung et Stellantis ont confirmé que le démarrage de la deuxième usine “est prévu début 2027” et qu’elle “aura une capacité de production annuelle de 34 gigawattheures” (GWh), portant la capacité de production annuelle des deux sites à 67GWh. Les véhicules des marques Stellantis alimentés par des batteries Samsung SDI issus de ces usines joueront “un rôle essentiel dans notre volonté d’offrir des solutions de mobilité sûres, propres et abordables pour tous et pour atteindre notre objectif de neutralité carbone d’ici 2038”, affirme M. Stewart.