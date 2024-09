Azap, 10 ans d’un concept innovant pour des bureaux professionnels

Isthy, qui projette la construction d’une plateforme de certification et de tests de réservoirs d’hydrogène à Morvillars était à la JonXion depuis 2019, le temps que son projet se finalise et que la plateforme sorte de terre ; elle vient de s’installer à la Zac des Tourelles pour suivre le chantier de plus près. « On ne s’occupe de rien. On peut se concentrer sur notre projet, apprécie Paul Morot, chef du projet Isthy. C’est une solution intégrée très pratique. » Aujourd’hui, ils sont deux sur le projet. Ils ont pu être plus. En fonction des évolutions, ils ont ainsi pris plus ou moins de bureaux. « C’est très modulaire. Ça suit les besoins de l’entreprise au plus près », aime- t-il.

Pour débuter, Azap ! est une solution particulièrement souple pour les entreprises, qui font face aussi à la gestion du télétravail, renforcé depuis la crise sanitaire. Autre avantage, et non des moindres, la localisation du site, à proximité immédiate de la gare TGV, mais aussi de l’autoroute A36.

Aujourd’hui, Azap !, c’est un concept, réparti sur trois lieux. Ce sont 3 000 m2 de bureaux, de salles de réunions et d’espaces partagés disponibles : 2 000 m2 à la Jonxion 1, avec un accueil physique ; 600 m2 dans le bâtiment voisin, Nickel ; et 550 m2 au Techn’Hom, à Belfort, dans le bâtiment 66, tout d’orange vêtu, rue de la Découverte.

À la Jonxion 1, ce sont des bureaux et des salles de réunion. Au Techn’Hom, c’est un espace de séminaires avec bureaux et auditorium. Dans le bâtiment Nickel, les bureaux sont plus grands pour répondre aux besoins des clients. C’est façonné sur mesure, mais avec le même esprit : sans engagement de durée. Ce qui fait la différence, c’est l’offre de services qui accompagnent la solution immobilière. Cet outil, flexible, modulaire, répond à différents besoins immobiliers des entreprises. Et il contribue « au développement économique local », insiste Tandem.

Azap ! compte, en moyenne, un taux de remplissage de 80 %, soit environ 40 entreprises pour 70 occupants. « L’esprit est de toujours avoir de la vacance pour disposer de capacités d’accueil », indique Pierre-Étienne Perol. Et de répondre rapidement à un besoin d’implantation d’une entreprise. Le premier salarié descend du TGV. Il traverse la rue, pénètre dans les locaux d’Azap !, s’installe à son bureau, puis allume son ordinateur. Il est prêt à l’emploi. ASAP. As soon as possible.