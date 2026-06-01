Automobile : l’électrique pèse un tiers des ventes de voitures en mai

Les ventes de voitures neuves en France ont augmenté de 3,7% en mai, avec 128 484 immatriculations, parmi lesquelles les électriques ont représenté 29%. Les ventes auprès de particuliers ont atteint 57 070 immatriculations, en hausse de 15%, alors que les flottes d’entreprises progressent de 1% (30 802 unités). Le reste des ventes est représenté notamment par le secteur des loueurs de courte durée.

Les immatriculations de voitures électriques ont bondi de 81% en France en mai par rapport à un an plus tôt, à 37 412 unités, portant leur part de marché à un niveau record de 29%, contre 16% un an plus tôt. Chez les particuliers, un achat sur trois est désormais électrique (34% de part de marché), précise le cabinet AAA Data.