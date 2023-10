Automobiles : le gouvernement veut faciliter le rétrofit

Un véhicule neuf est homologué avec certaines caractéristiques, notamment de poids. Dans le cas d’une conversion à l’électrique, le moteur est certes plus petit et léger mais les batteries beaucoup plus lourdes. C’est pourquoi les kits de rétrofit doivent être homologués. Des essais vérifient la conformité de la conversion, la tenue de route, la suspension et le freinage. Depuis mardi cependant, ces essais sont facilités.