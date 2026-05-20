Stellantis veut ouvrir son usine de Rennes au Chinois Dongfeng

(AFP)
C’est un nouveau volet de la stratégie de partenariats chinois du groupe italo-franco-américain Stellantis, après un accord similaire conclu avec le jeune constructeur automobile chinois Leapmotor, qui devrait fabriquer deux modèles de véhicules dans les usines espagnoles de Stellantis.
« Stellantis et Dongfeng Group annoncent leur intention de créer une nouvelle coentreprise basée en Europe et pilotée par Stellantis », qui sera « responsable des ventes et de la distribution des véhicules de la marque premium Voyah de Dongfeng sur des marchés européens ciblés », a précisé le constructeur italo-franco-américain dans un communiqué.
« Les partenaires envisagent également la localisation (…) de modèles de véhicules à énergies nouvelles (NEV) de Dongfeng dans l’usine de Rennes en France », a-t-il ajouté. Stellantis a annoncé « son intention de vouloir partager le site de Rennes-La Janais avec le constructeur chinois Dongfeng sous la forme d’une joint-venture dont il resterait majoritaire à 51 % afin d’assembler à l’avenir un second véhicule de marque Voyah conjointement à la Citroën C5 Aircross », unique modèle actuellement construit sur le site de La Janais, a précisé dans son propre communiqué le syndicat CGT, à l’issue d’un comité social et économique (CSE) extraordinaire.
Les syndicats de Stellantis attendent des "garanties"
« Si ce projet se concrétise, il faut absolument que cela soit couplé avec un plan d’embauche massif et que rapidement les 700 contrats intérimaires soient transformés en contrats à durée indéterminée », a poursuivi le syndicat, qui demande que la création d’une coentreprise ne conduise pas « à une dégradation des conditions de travail et des salaires ni pour les salariés de Stellantis, ni pour les sous-traitants » et que les fournisseurs habituels continuent à être sollicités.
Selon le syndicat CFTC, le véhicule chinois produit sera « 100% électrique » et « la direction indique un véhicule dans deux ans ». Parallèlement, l’usine de La Janais continuera de produire la Citroën C5 Aircross, selon la direction du site citée par le syndicat.
« L’usine Stellantis de Rennes-La Janais franchit une nouvelle étape : elle accueillera prochainement la production d’un véhicule du constructeur chinois Dongfeng », a indiqué la CFDT de son côté, tout en réclamant également des « garanties solides pour les salariés du site et de la sous-traitance ».