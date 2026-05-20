Stellantis veut ouvrir son usine de Rennes au Chinois Dongfeng

C’est un nouveau volet de la stratégie de partenariats chinois du groupe italo-franco-américain Stellantis, après un accord similaire conclu avec le jeune constructeur automobile chinois Leapmotor, qui devrait fabriquer deux modèles de véhicules dans les usines espagnoles de Stellantis.

« Stellantis et Dongfeng Group annoncent leur intention de créer une nouvelle coentreprise basée en Europe et pilotée par Stellantis », qui sera « responsable des ventes et de la distribution des véhicules de la marque premium Voyah de Dongfeng sur des marchés européens ciblés », a précisé le constructeur italo-franco-américain dans un communiqué.