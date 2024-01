Automobile : les ventes européennes de voitures neuves ont rebondi de 13,9% en 2023

Les voitures hybrides ont profité en priorité de la reprise du marché, avec plus de 2,7 millions d’unités vendues (+29,5 sur un an) et 25,8% de parts de marché. Les voitures électriques ont également poursuivi leur conquête (+37% sur un an) et atteint 14,6% de parts de marché, dépassant pour la première fois sur une année entière le diesel (13,6%), qui continue de baisser. Les voitures à batterie ne représentaient que 9,1% des ventes en 2021, et 1,9% en 2019.