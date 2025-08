Automobile : le marché français est resté au plus bas en juillet

Le marché français accusait déjà une des plus fortes baisses de l’Union européenne au premier semestre (-7,9%) avec la Belgique (-10,9%). « Le marché automobile ne se redresse pas et est sans doute attentiste en raison des évolutions des mesures gouvernementales de soutien aux électriques. La nouvelle formule du bonus écologique, un peu plus avantageuse, n’a pas encore d’effet significatif compte tenu des délais entre commandes et livraisons », a expliqué Marie-Laure Nivot, du cabinet AAA Data.