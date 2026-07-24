Automobile : le marché européen repart à la hausse en 2026

Toujours au premier semestre, le classement des constructeurs reste dominé par Volkswagen, qui concentre 26,5% des parts de marché et affiche une progression de 2,6% de ses ventes en volume, porté par les marques Skoda et Audi. Stellantis occupe la deuxième place avec 16,4% des parts de marché et des ventes en hausse de 6% grâce à Fiat et Opel. Renault, troisième, a vu sa part de marché reculer à 10,5% depuis le premier semestre 2025 et ses ventes ont diminué de 4,2% dans ce laps de temps.

Plusieurs groupes chinois, même si leur part de marché reste très faible (en deçà de 3%) connaissent en revanche une véritable explosion de leurs ventes sur un an. C’est par exemple le cas pour BYD, qui a plus que doublé ses ventes, Chery, qui a presque quadruplé les siennes ou encore Leapmotor (partenaire de Stellantis), qui a plus que sextuplé ses ventes.