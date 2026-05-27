PUB
,

Automobile : en avril, l’électrique pèse 38% des ventes en Europe

Usine de montage Stellantis de Sochaux, produisant un Peugeot e-3008.
Les ventes automobiles dans l'Union européenne ont de nouveau augmenté en avril, avec une hausse de 5,1% sur un an, tirées par l'électrique. | ©Stellantis – illustration

Les immatriculations d'automobiles neuves dans l'Union européenne ont de nouveau augmenté en avril, avec une hausse de 5,1% sur un an, tirées par l'électrique, selon les statistiques publiées mercredi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

(AFP)

Les voitures 100% électriques ont tiré les ventes automobiles, en Europe, au mois d’avril, annonce l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), avec un bond de 37,7% sur un an. Après le bond de 12,5% du mois de mars, les ventes automobiles ont atteint 972 000 unités en avril, soit une hausse de 5,1 % sur un an. La progression sur quatre mois s’élève ainsi à 4,2%. Sur les quatre premiers mois de l’année, les électriques ont représenté 19,7% du marché européen. Leur part était de 20,6% sur le seul mois d’avril.

Les hybrides non-rechargeables sont cependant restées le choix préféré des Européens, avec 38,2% des ventes sur quatre mois, tandis que les thermiques (essence et diesel) reculaient encore, à 30,2% du marché contre 38,1% un an plus tôt. Le mois d’avril a accentué la tendance, avec une chute de 16% des voitures à essence et de 17% des diesel. En Europe, en avril, se sont vendues presque autant de voitures 100% électriques (200 117) que de voitures à essence (218 485). Dans plusieurs pays, les électriques ont pris le dessus sur les essence, comme en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Suède, mais pas encore en Italie, en Espagne ou en Belgique.

Stellantis et actualité automobile [Tous nos articles]

2e, Stellantis enregistre 16,4 % des parts de marché en Europe

L’Allemagne, toujours fidèle au diesel, représentait en avril 43% des ventes de voitures diesel en Europe, qui ne constituent plus que 7,6% du total. Sur quatre mois, trois pays ont représenté les deux tiers des ventes de voitures électriques: l’Italie (+73%), la France (+48,2%) et l’Allemagne (+41,3%). C’est en France que les voitures à essence ont le plus reculé (-36,6%).

Côté constructeurs, Volkswagen reste largement en tête en avril avec 27,4% du marché européen et des volumes en hausse de 3,2%, grâce à ses marques Skoda et Audi. Stellantis occupe la deuxième place (16,4% de part de marché) avec des immatriculations en hausse de 5,5%, tirées par Fiat et Opel. Renault a en revanche reculé, avec une part de marché ramenée à 10,1% et des volumes réduits de 4,3%. Viennent ensuite Hyundai (7,3% du marché en avril) et Toyota (6,8%), dont les ventes ont baissé en avril de respectivement -2,5% et -1,8%.

Plusieurs groupes chinois progressent rapidement, comme BYD qui double ses ventes à 2,1% du marché, Chery qui les quadruple presque à 1,5% du marché, et Leapmotor qui les a quintuplées et pèse 0,8% du marché.

Nos derniers articles

Hélicoptère de Jet Systems Hélicoptères Services qui va survoler 800 km de lignes électriques dans le Doubs.

Doubs : 2 500 km de lignes électriques contrôlées en hélicoptère

Enedis organise le survol en hélicoptère de 2 500 kilomètres de lignes électriques 20 000 volts, dans le Doubs, dans les prochaines semaines.
,
Les supporters du FCSM ont envahi le terrain du stade Bonal lors du dernier match de la saison 2025-2026.

FC Sochaux : et si on prenait du plaisir en Ligue 2 ?

Le FC Sochaux-Montbéliard jouera en Ligue 2 en 2026-2027. Ce sera sa première saison depuis 2014 sans subir la pression d’avoir à décrocher un ticket pour la division supérieure. De quoi offrir la possibilité d'une saison où le plaisir primerait sur le résultat ?
Le commissaire Paul Mangin (à gauche) et le procureur Paul-Edouard Lallois.

Montbéliard: un enseignant blessé en marge d’un mouvement lycéen

Un professeur a été blessé à la tête ce mardi 26 mai 2026 à Montbéliard lors d'une manifestation lycéenne. Deux mineurs ont été interpellés, ont indiqué le procureur et la police.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

93 Appartements6 Immeubles58 Maisons7 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC