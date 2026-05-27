Automobile : en avril, l’électrique pèse 38% des ventes en Europe

Les hybrides non-rechargeables sont cependant restées le choix préféré des Européens, avec 38,2% des ventes sur quatre mois, tandis que les thermiques (essence et diesel) reculaient encore, à 30,2% du marché contre 38,1% un an plus tôt. Le mois d’avril a accentué la tendance, avec une chute de 16% des voitures à essence et de 17% des diesel. En Europe, en avril, se sont vendues presque autant de voitures 100% électriques (200 117) que de voitures à essence (218 485). Dans plusieurs pays, les électriques ont pris le dessus sur les essence, comme en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Suède, mais pas encore en Italie, en Espagne ou en Belgique.