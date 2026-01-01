,

Automobile : en 2025, les ventes de voitures neuves ont baissé de plus de 5 %

Le parc automobile régional est vieillissant et essentiellement composé de diesel.
La part de ventes de diesels n'est plus que de 4,9 % en 2025. | © Le Trois E.C.

Contexte incertain, prix toujours élevés... Les ventes de voitures neuves en France ont continué de se contracter en 2025, ce qui pèse sur l'industrie française et européenne alors que les immatriculations de véhicules électriques sont portées par les incitations gouvernementales.

(AFP)

Un quart du marché évaporé en six ans : en 2019, dernier exercice avant la pandémie de covid-19 puis une période de forte inflation, 2,2 millions de voitures avaient été vendues en France. En 2025, le chiffre est tombé à 1 632 154 immatriculations, soit environ 580 000 véhicules de moins. Sur un an, les ventes reculent d’un peu plus de 5 %.

7 % pour Stellantis

C’est « une vraie crise de volumes qui pèse sur l’industrie française et européenne », a commenté ce jeudi 1er janvier 2026 auprès de l’AFP un porte-parole de La Plateforme automobile (PFA), qui défend les intérêts de la filière automobile française. Le phénomène a des conséquences en cascade, pour les constructeurs, mais aussi pour leurs fournisseurs, jusqu’aux acteurs de la métallurgie pour qui l’automobile est, avec la construction, l’un des importants débouchés. « Décembre a été dans la continuité de 2025, année marquée par l’attentisme des consommateurs » sur fond d’incertitudes politiques, a commenté ce jeudi La Plateforme automobile (PFA).
Dans le détail pour 2025, les ventes de Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep…) ont fortement reculé (-7 %) malgré une bonne performance d’Alfa Romeo. Celles de Renault sont légèrement meilleures qu’un an plus tôt (+1,2 %), portées notamment par la marque Alpine. Les deux constructeurs pèsent ensemble plus de la moitié du marché français et trustent le podium des modèles vendus, avec en tête la Clio V de Renault, devant la Peugeot 208 II et la Dacia Sandero 3.
En période d’inflation et d’incertitudes politiques, les consommateurs ont tendance à épargner plutôt qu’à consentir un investissement aussi lourd que l’achat d’une nouvelle voiture. Les prix moyens « ont beau entamer un reflux » moyen de 1,4 % – qui varie beaucoup selon le type de motorisation (25 657 euros pour un modèle à essence, en baisse de 4,6 %, contre 42 992 euros en électrique,- 0,1 %) -, « ils demeurent souvent trop élevés pour les particuliers », commente le cabinet AAA Data. Les Français « sont donc de plus en plus nombreux à s’orienter vers la location longue durée », dit encore l’entreprise, qui note par ailleurs une « tendance à la stabilisation des immatriculations de SUV, au-dessus de 50 % du marché, après une très longue période de progression ».

20 % d'électriques, 4,9 % de diesels

Les ventes de véhicules électriques neufs, « sous perfusion des aides gouvernementales et soutenues par le verdissement des flottes », ont elles progressé de 12 % pour atteindre 20 % de parts de marché, passant le cap des 300 000 unités écoulées, relève AAA Data. « La progression de la part de marché de l’électrique traduit non pas une dynamique de marché, mais plutôt un effet mécanique » lié aux mesures incitatives, observe le porte-parole de PFA. Un véhicule sur deux vendu en 2025 était un hybride, pour 21,2% de véhicules essence et 4,9% diesel. Au niveau européen, la part des ventes de voitures 100 % électriques a atteint 16,4 % sur les dix premiers mois de 2025, contre 13,2 % sur la même période de 2024, alors que l’Union européenne a renoncé mi-décembre à imposer aux constructeurs de véhicules de passer au tout-électrique à partir de 2035, une mesure environnementale phare. Dans ce segment du tout-électrique, le dynamique chinois BYD devrait revendiquer pour la première fois en 2025 la pole position des ventes au niveau mondial.
En France, les immatriculations des Tesla fabriquées par l’entreprise d’Elon Musk ont fortement reculé en 2025, de 37,5 %. L’entreprise a écoulé peu plus de 25 400 voitures en France en 2025, contre 40 709 un an plus tôt. Les deux groupes doivent publier prochainement leurs ventes annuelles globales mais, au vu de leurs dernières publications, BYD a pris une telle avance qu’il paraît quasiment impossible que Tesla ait pu combler l’écart.

letrois articles

