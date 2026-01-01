Automobile : en 2025, les ventes de voitures neuves ont baissé de plus de 5 %

C’est « une vraie crise de volumes qui pèse sur l’industrie française et européenne », a commenté ce jeudi 1er janvier 2026 auprès de l’AFP un porte-parole de La Plateforme automobile (PFA), qui défend les intérêts de la filière automobile française. Le phénomène a des conséquences en cascade, pour les constructeurs, mais aussi pour leurs fournisseurs, jusqu’aux acteurs de la métallurgie pour qui l’automobile est, avec la construction, l’un des importants débouchés. « Décembre a été dans la continuité de 2025, année marquée par l’attentisme des consommateurs » sur fond d’incertitudes politiques, a commenté ce jeudi La Plateforme automobile (PFA).

Dans le détail pour 2025, les ventes de Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep…) ont fortement reculé (-7 %) malgré une bonne performance d’Alfa Romeo. Celles de Renault sont légèrement meilleures qu’un an plus tôt (+1,2 %), portées notamment par la marque Alpine. Les deux constructeurs pèsent ensemble plus de la moitié du marché français et trustent le podium des modèles vendus, avec en tête la Clio V de Renault, devant la Peugeot 208 II et la Dacia Sandero 3.

En période d’inflation et d’incertitudes politiques, les consommateurs ont tendance à épargner plutôt qu’à consentir un investissement aussi lourd que l’achat d’une nouvelle voiture. Les prix moyens « ont beau entamer un reflux » moyen de 1,4 % – qui varie beaucoup selon le type de motorisation (25 657 euros pour un modèle à essence, en baisse de 4,6 %, contre 42 992 euros en électrique,- 0,1 %) -, « ils demeurent souvent trop élevés pour les particuliers », commente le cabinet AAA Data. Les Français « sont donc de plus en plus nombreux à s’orienter vers la location longue durée », dit encore l’entreprise, qui note par ailleurs une « tendance à la stabilisation des immatriculations de SUV, au-dessus de 50 % du marché, après une très longue période de progression ».