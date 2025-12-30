,

Automobile : à la veille de 2026, 400 aides via le leasing social restent accessibles

Une voiture électrique en cours de charge.
Une voiture électrique en cours de charge. | © Le Trois P.-Y.R.

Le leasing social est un dispositif qui permet aux ménages modestes d’accéder à des aides pour acquérir un véhicule électrique. En 2024, l’enveloppe de 50 000 aides avait été consommée en six semaine. Cette année, à quelques heures de 2026, 49 600 aides sont consommées sur les 50 000 proposées.

A quelques heures de la fin de l’année 2025, quelques centaines de voitures électriques étaient encore disponibles pour les ménages modestes via le dispositif de « leasing social » mis en place pour la deuxième année consécutive par le gouvernement. L’enveloppe de 50 000 aides à l’achat d’une voiture électrique mise en place en septembre pour l’année 2025 a été consommée à hauteur de quelque 49 600 unités mardi, a indiqué le ministère de la Transition écologique à l’AFP.

Financée par les certificats d’économies d’énergie (CEE), l’aide peut atteindre jusqu’à 5700 euros pour les ménages aux revenus très modestes, 4700 euros pour les ménages aux revenus modestes et 3500 euros pour les autres. Au total, l’aide porte sur 350 millions d’euros pour 2025. Elle est renforcée pour les particuliers de 1200 à 2000 euros supplémentaires pour les voitures électriques fabriquées en Europe, équipées d’une batterie produite en Europe. Ces montants maximaux sont indicatifs et susceptibles d’évoluer dans les prochains mois en fonction du cours des CEE.

Pour en bénéficier, il faut avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16300 euros, et habiter à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail en utilisant sa voiture personnelle pour s’y rendre, ou effectuer plus de 8000 kilomètres par an avec sa voiture personnelle dans le cadre de son activité professionnelle.

Stellantis bénéficiaire de la moitié des commandes

Mi-décembre, le groupe Stellantis qui proposait 17 modèles de plusieurs marques (Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Lancia) dans le cadre de ce programme, s’est félicité d’avoir réalisé « près d’une commande sur deux » du leasing social en France en 2025. En 2024, pour la première année de cette aide, 50 000 demandes de dossiers avaient été faites en l’espace de six semaines, forçant le gouvernement à clôturer le dispositif dès le mois de février, devant l’engouement pour la location de voitures électriques à prix cassés, entre 100 et 200 euros par mois.

En 2024, les principaux modèles bénéficiaires ont été la Peugeot 208, la Renault Megane, la Peugeot 2008, la Renault Twingo et la Citroën C4, les immatriculations liées au leasing social représentant alors près d’un quart des immatriculations de véhicules électriques neufs par les ménages. En 2025, la reconduction du système s’est accompagnée de la création d’un « éco-score environnemental » qui a provoqué une « réorientation significative de la demande vers les véhicules fabriqués en Europe », alors que de nombreuses voitures non européennes (chinoises notamment) devenaient éligibles au système, a souligné la Direction générale des entreprises (DGE) dans une étude parue début décembre.

Le plan grand froid est activé : les températures ressenties seront de l'ordre de - 15 degrés.

Le plan grand froid activé dans le Territoire de Belfort et en Haute-Saône

Le plan grand froid est activé dans le Territoire de Belfort depuis le 29 décembre et en Haute-Saône dès ce mardi 30 décembre et jusqu’au 1er janvier inclus.
Pierre Moscovici a annoncé, le 18 septembre, qu'il quittait la présidence de la Cour des comptes. | ©Guillaume BAPTISTE – AFP

Pierre Moscovici, ancien député du Doubs, en route pour le Luxembourg

Ancien député du Doubs et ancien président de Pays de Montbéliard Agglomération, Pierre Moscovici va quitter la présidence de la Cour des comptes française pour prendre , le 1er janvier 2026, la présidence de la Cour des comptes de l’Union européenne.
La recharge d'une voiture électrique.

Montbéliard : remplacer les bornes de chargement électrique des voitures

Lors du conseil municipal du 15 décembre, les élus de Montbéliard ont décidé le remplacement des bornes de recharge et de s’associer à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par Pays de Montbéliard Agglomération.

