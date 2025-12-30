Automobile : à la veille de 2026, 400 aides via le leasing social restent accessibles

A quelques heures de la fin de l’année 2025, quelques centaines de voitures électriques étaient encore disponibles pour les ménages modestes via le dispositif de « leasing social » mis en place pour la deuxième année consécutive par le gouvernement. L’enveloppe de 50 000 aides à l’achat d’une voiture électrique mise en place en septembre pour l’année 2025 a été consommée à hauteur de quelque 49 600 unités mardi, a indiqué le ministère de la Transition écologique à l’AFP.

Financée par les certificats d’économies d’énergie (CEE), l’aide peut atteindre jusqu’à 5700 euros pour les ménages aux revenus très modestes, 4700 euros pour les ménages aux revenus modestes et 3500 euros pour les autres. Au total, l’aide porte sur 350 millions d’euros pour 2025. Elle est renforcée pour les particuliers de 1200 à 2000 euros supplémentaires pour les voitures électriques fabriquées en Europe, équipées d’une batterie produite en Europe. Ces montants maximaux sont indicatifs et susceptibles d’évoluer dans les prochains mois en fonction du cours des CEE.

Pour en bénéficier, il faut avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16300 euros, et habiter à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail en utilisant sa voiture personnelle pour s’y rendre, ou effectuer plus de 8000 kilomètres par an avec sa voiture personnelle dans le cadre de son activité professionnelle.