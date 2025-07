AutoJM, le prix sans concession depuis 50 ans

Avec moins de ventes de véhicules et plus de charges pour rembourser cet investissement de Morvillars, l’effet ciseau est terrible pour AutoJM. En juillet 2024, l’entreprise prend la décision de se placer sous la protection du tribunal de commerce et s’engage dans une procédure de redressement judiciaire. Elle doit diminuer la voilure. Ses effectifs passent de 80 à 35.

Aujourd’hui, à l’aube de ses 50 ans, l’avenir s’éclaircit légèrement. AutoJM doit sortir de son redressement judiciaire à la rentrée. Un élément qui va redonner confiance à la clientèle, pour redynamiser les ventes. Surtout qu’il y a quelques motifs de satisfaction, dans ce panorama grisâtre : les ventes locales progressent. Elles pesaient 20 % du chiffre d’affaires d’AutoJM en 2019. Aujourd’hui, elles représentent 50 %. Même en volume, ces ventes sont plus nombreuses.

AutoJM continue d’appuyer sur ses forces : des véhicules beaucoup moins chers qu’en concessions classiques ; et une expérience client singulière, mise en place avec la construction de la concession de Morvillars. Quand on signe la voiture, elle attend juste à côté du bureau où est installé le client. Et on quitte le showroom en étant au volant du véhicule, à la manière d’un acheteur de Ferrari ! « Le plaisir de repartir avec son véhicule doit être le même pour tout le monde », confiait, en 2023, Raynald Thevenet, pour expliquer cette innovation qu’il a initiée (lire notre article). Depuis 50 ans, l’innovation est le moteur d’AutoJM. Et cela n’a pas de prix !