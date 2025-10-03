Audincourt : les syndicats refusent de signer le plan de départs de Flex-N-Gate

Un plan de départs volontaires de 57 personnes a été présenté en juin par la direction du site de Flex-N-Gate à Audincourt : 16 postes à l’usine et 41 dans les services centraux et à la RetD (recherche et développement). Les organisations syndicales représentatives du personnel avaient jusqu’à ce vendredi 3 octobre pour décider si elles le signaient ou non. Elles ont refusé de le faire. Une position qui n’est pas une surprise si l’on se réfère à l’ « avis motivé » que le CSE (comité social et économique) a émis le 30 septembre. Un avis qui ne disait ni oui, ni non à ce plan, mais soulevait toute une série d’interrogations, et soulignait que « l’annonce du projet a étonné les représentants des salariés et a entraîné une rupture de confiance entre ces derniers et la direction de l’entreprise ».

Ainsi, l’avis estime que « les moyens mis en place pour accompagner les salariés dans les parcours de formation sont notoirement insuffisants ». Et ceci en raison des profils des salariés qui pourraient être concernés : plus de 20 ans d’ancienneté, âge médian de 51 ans et 13% de plus de 60 ans.

Le CSE et les syndicats relèvent aussi qu’un GEPP (processus de gestion anticipée des ressources humaine) fait aujourd’hui cruellement défaut, alors qu’ils le réclament depuis plusieurs mois : ils estiment que sa mise en place « aurait permis de gérer la situation de façon plus humaine ». Le CSE pointe en effet l’aggravation des risques psycho-sociaux pour des salariés « qui vivent très mal moralement et psychologiquement d’être visés dans la liste des postes à supprimer ».

Le CSE estime enfin que les mesures d’accompagnement proposées auraient pu être améliorées : le coût des 57 départs est évalué à 4 millions d’euros, mais le CSE estime qu’il sera très vite rentabilisé « compte tenu de l’économie de masse salariale visée » avec les 57 départs, d’autant que le CSE redoute un nouveau plan de départs « si jamais les contraintes de baisses de volumes devaient se concrétiser ».