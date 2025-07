Au 1er semestre, chiffre d’affaires en retrait de 4 % pour Delfingen

L’activité en Asie est toujours dynamique, notamment tirée par une forte croissance en Inde, avec une hausse de 17 % au premier semestre. « Nous avons engagé et mené à bien des mesures structurantes pour recentrer nos activités sur les segments à plus forte valeur ajoutée, optimiser notre empreinte industrielle et renforcer notre discipline financière », salue Gérald Streit, le p-dg de l’entreprise, cité dans le communiqué de presse. « Ces choix stratégiques se traduisent par une amélioration sensible de nos indicateurs opérationnels, confirmant la pertinence de nos orientations et la forte capacité́ d’exécution de nos équipes », apprécie-t-il également. Le dirigeant replace toutefois « l’environnement toujours incertain » du marché automobile, « les tensions géopolitiques » et « la volatilité des devises ».

Delfingen devrait enregistrer « une progression de sa marge opérationnelle courante, de plus de 2 points », se félicite le groupe. Qui modère : « Le niveau particulièrement élevé́ attendu au premier semestre ne saurait être extrapolé à l’ensemble de l’exercice du fait d’un chiffre d’affaires marqué au second semestre par un effet de saisonnalité. » Les objectifs sont maintenus pour 2025 par Delfingen : un chiffre d’affaires de 430 millions d’euros ; une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5 % ; et un levier d’endettement inférieur à 2,25x.

En début d’année, Delfingen avait annoncé réduire son enveloppe d’investissement de 2 millions d’euros et supprimer 450 postes, à l’échelle mondiale.