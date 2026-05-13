Arc jurassien : de plus en plus d’emplois dans l’économie circulaire

La grande majorité des emplois de l’économie circulaire viennent des activités d’utilisation collective et d’allongement de la durée d’usage (lire notre article). Elles regroupent environ 16 050 emplois, soit près de 83 %. À l’intérieur, on retrouve en grande partie les emplois de réparation qui représentent trois quarts des emplois, soit 73 %. Elles sont dues à la forte présence du secteur de la réparation automobile, mais aussi aux traditions horlogères des vallées jurassiennes. On retrouve ensuite 8 % des services de location avec 1 500 emplois. Le réemploi et la réutilisation représentent à eux 2 % de l’économie circulaire avec 500 emplois.

Les 17 % restants sont répartis dans le secteur de la collecte et du recyclage, soit 3 000 emplois. En première position, on retrouve le traitement des eaux usées et l’assainissement. 1 250 emplois sont consacrés à cette mission, soit 7 % de l’économie circulaire. 900 emplois sont enregistrés pour la collecte des déchets et 900 autres pour la récupération et le traitement de ces derniers.