Arc jurassien : de plus en plus d’emplois dans l’économie circulaire

Les détritus sont regroupés dans des bennes selon leur matière. | © Le Trois - J. B.
Le secteur de la réparation représente trois quarts des emplois de l'économie circulaire. | © Le Trois - J. B.

L’Insee a publié une étude sur l'économie circulaire au sein de l’Arc jurassien franco-suisse. Une filière qui marque son importance au vu de l'augmentation de 5,2 % des emplois en onze ans.

19 100 emplois dans l’économie circulaire

En 2022, l’Insee enregistrait 19 100 emplois dans l’économie circulaire au sein de l’Arc jurassien franco-suisse. Ce qui représente 2 % de l’emploi dans le territoire. Des emplois majoritairement présents du côté de la Suisse : 11 750 emplois en Suisse contre 7 400 en France. En 2022, 10 750 emplois (soit 56 % du total) sont situés dans l’Arc jurassien en dehors des territoires de coopérations localisés à cheval le long de la frontière. Ces derniers en comptent 8 350, dont la majorité se situe dans le nord Franche-Comté et le canton du Jura (3 480 emplois). À noter qu’entre 2011 et 2022, le nombre d’emplois de l’économie circulaire progresse de 5,2 % à l’échelle de l’Arc jurassien.

Une majorité dans les activités de réparations

La grande majorité des emplois de l’économie circulaire viennent des activités d’utilisation collective et d’allongement de la durée d’usage (lire notre article). Elles regroupent environ 16 050 emplois, soit près de 83 %. À l’intérieur, on retrouve en grande partie les emplois de réparation qui représentent trois quarts des emplois, soit 73 %. Elles sont dues à la forte présence du secteur de la réparation automobile, mais aussi aux traditions horlogères des vallées jurassiennes. On retrouve ensuite 8 % des services de location avec 1 500 emplois. Le réemploi et la réutilisation représentent à eux 2 % de l’économie circulaire avec 500 emplois. 

Les 17 % restants sont répartis dans le secteur de la collecte et du recyclage, soit 3 000 emplois. En première position, on retrouve le traitement des eaux usées et l’assainissement. 1 250 emplois sont consacrés à cette mission, soit 7 % de l’économie circulaire. 900 emplois sont enregistrés pour la collecte des déchets et 900 autres pour la récupération et le traitement de ces derniers.

Un secteur à majorité masculine

Ces emplois sont en grande majorité occupés par des hommes. En 2022, 82 % des postes étaient pourvus pour des hommes, soit 15 600 emplois. La versant française de l’Arc jurassien franco-suisse observe davantage de femmes avec 21 % contre 17 % en Suisse. En cause ? Des métiers historiquement masculins comme la réparation automobile. Ainsi, les femmes sont moins représentées dans les emplois plus techniques qui touchent à la réparation, la collecte ou encore le traitement. A contrario, elles sont davantage présentes dans les activités de réemploi, de réutilisation et de location.

Déchets ménagers et assimilés

En 2023, 840 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectés dans l’Arc jurassien franco-suisse. Cela représente 430 kg de déchets par habitant. Il en ressort que les Suisses produisent moins de déchets que les Français : 411 kg par habitant contre 450 kg.

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