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Arabelle Solutions construit une nouvelle usine à Chalon-sur-Saône

Un salarié devant un élément de turbine à vapeur Arabelle, dans les ateliers d'Arabelle Solutions, à Belfort.
Arabelle Solutions construit une nouvelle usine d'échangeurs thermiques à Chalon-sur-Saône. | ©Le Trois – illustration

Arabelle Solutions, filiale d'EDF spécialisée dans les turbines nucléaires, va construire une nouvelle usine d'échangeurs thermiques à Chalon-sur-Saône. C'est un projet de 100 millions d'euros et 160 emplois qualifiés à horizon 2030, a-t-on appris auprès de Bercy.

(AFP)

L’annonce sera faite lors d’un déplacement lundi sur place des ministres délégués respectivement chargés de l’Énergie et de l’Industrie, Maud Bregeon et Sébastien Martin. « Le nucléaire est le pilier de notre souveraineté énergétique. C’est aussi une industrie et une filière d’excellence ancrée dans nos territoires qui fait notre fierté à l’international », a déclaré à l’AFP la ministre Maud Bregeon.

Cette nouvelle usine d’Arabelle Solutions fabriquera des échangeurs thermiques, pièces techniques de très grande taille, de 120 à 370 tonnes et de 15 à 25 mètres de long, destinées au programme de nouveaux réacteurs nucléaires EPR2 d’EDF – pouvant aller jusqu’à 14 unités – mais aussi à l’export. Le site développera « des compétences clés et des moyens de production sur des équipements essentiels de la salle des machines » des centrales, « au service d’une électricité compétitive, souveraine et bas carbone, essentielle à la sécurité énergétique » française et européenne, a déclaré le PDG d’EDF Bernard Fontana dans un communiqué.

Les travaux de construction débuteront en 2027 pour une entrée en service en 2030. C’est la « concrétisation d’un programme énergétique et industriel » dans le prolongement du discours de Belfort d’Emmanuel Macron en 2022, consacré à la relance du nucléaire, et de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3), feuille de route énergétique de la France, précise Bercy.

À Chalon-sur-Saône, l'usine d'Arabelle Solution prête en 2030

Cette annonce intervient quelques jours après la présentation par le gouvernement du plan d’électrification pour permettre à la France de réduire sa dépendance au pétrole et au gaz en augmentant l’usage de l’électricité dans les transports, l’industrie et le bâtiment, souligne le cabinet de Maud Bregeon. La France bénéficie, grâce notamment au nucléaire, d’une électricité décarbonée et abondante aujourd’hui 10% moins chère environ que la moyenne européenne, 40% de moins qu’en Allemagne, 50% qu’en Italie, fait-on également valoir.

Cette usine sera la quatrième d’Arabelle Solutions en France et la sixième dans le monde. Elle sera construite sur le site Nordéon, une ancienne friche industrielle retenue dans le cadre du projet « Sites Clés en Main France 2030 ». Cela garantit à l’entreprise acquéreuse de pouvoir s’implanter très rapidement, sans procédure d’autorisation supplémentaire.

Propriété de l’agglomération du Grand Chalon, dont Sébastien Martin a été le président de la communauté d’agglomération (2014-2025), le site fait 77 000 m2 de terrain dont 20.000 m2 de bâtiments. Cet investissement s’ajoute à ceux annoncés en janvier à hauteur de 350 millions d’euros pour augmenter la capacité de l’usine de turbines « Arabelle » à Belfort (lire notre article).

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