Arabelle Solutions construit une nouvelle usine à Chalon-sur-Saône

Cette usine sera la quatrième d’Arabelle Solutions en France et la sixième dans le monde. Elle sera construite sur le site Nordéon, une ancienne friche industrielle retenue dans le cadre du projet « Sites Clés en Main France 2030 ». Cela garantit à l’entreprise acquéreuse de pouvoir s’implanter très rapidement, sans procédure d’autorisation supplémentaire.

Propriété de l’agglomération du Grand Chalon, dont Sébastien Martin a été le président de la communauté d’agglomération (2014-2025), le site fait 77 000 m2 de terrain dont 20.000 m2 de bâtiments. Cet investissement s’ajoute à ceux annoncés en janvier à hauteur de 350 millions d’euros pour augmenter la capacité de l’usine de turbines « Arabelle » à Belfort (lire notre article).