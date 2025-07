Arabelle solutions : 10 jours de grève pour les salariés en mission dans les centrales nucléaires

Selon les syndicats CGT et CFE-CGC, l’entité a été redressée par l’Urssaf. Chez les itinérants, la rémunération comprend des primes et indemnités. « Certaines dépassaient les limites de l’Urssaf, replace Philippe Lambeaux, délégué syndical CFE-CGC. Et elles apparaissaient comme des avantages en nature non justifiés. » Une situation qui a provoqué le redressement. Il a été décidé de tout remettre à plat, tout en ayant la volonté de revoir « le référentiel des itinérants », dixit Philippe Lambeaux, qui datait d’une vingtaine d’années. « Nous voulions voir s’il fallait adapter, faire des évolutions, tout en écoutant les doléances des itinérants », poursuit-il.

La nouvelle proposition de la direction a entraîné une grève, débutée le 10 juillet. « Sur 100 % des personnes qui sont dans les centrales en France aujourd’hui (hors international et vacances), il y a entre 80 et 90 % de grévistes », estime Raphaël Mahaut, délégué syndical CGT et chef de projet alternateur. La CFE-CGC confirme « une grève très suivie » chez les itinérants, sans donner plus de chiffres. « Il touche notamment à la prime incommodité », s’indigne Raphaël Mahaut, qui rappelle les conditions de travail difficiles : chaleur très forte dans la salle des machines ; bruit ; vibration ; graisse… Surtout, les missions impliquent un fort éloignement de son domicile, pour plusieurs semaines.