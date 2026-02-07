Anteuil : Delfingen démultiplie les engagements de sa fondation avec Solar Impulse

En 2007, la famille Streit, a créé une fondation d’entreprise adossée au Groupe Delfingen, actuellement dirigé par Gérald Streit. La famille a alors apporté 300 000 euros à la fondation sur ses fonds personnels. Le Groupe Delfingen vers 1 % de son résultat net à sa fondation, soit 55 000 euros en 2025 (sur le résultat 2024) et 300 000 euros cette année sur le résultat 2025.
Le groupe installé à Anteuil est un équipementier automobile mondial qui produit des systèmes de protection des réseaux électriques ou des fluides. Il dispose d’une trentaine d’usine à travers le monde. L’idée de la fondation est partie de constat de la différence d’accompagnement et de protection sociale entre nos pays occidentaux et d’autres pays où est implanté Delfingen, explique en substance Kevin Appointaire, cadre de l’entreprise qui coordonne par ailleurs la fondation.
Dans des pays comme la France et les USA, l’action de la fondation consiste à collecter des fonds ; dans les pays les plus pauvres où est implanté Delfingen, sa fondation dépense pour venir en aide aux populations. Celle-ci n’emploie aucun salarié : elle est animée par des salariés de Delfingen, tous bénévoles qui s’investissent pendant leur temps libre.
Cinq domaines d’intervention de la fondation Delfingen
La fondation intervient dans cinq domaines : l’habitat, l’éducation, la santé, la compensation du handicap et la protection de l’environnement. Elle a par exemple financé des vaccins dans des pays où ils sont difficilement accessibles, ou organisé des campagnes de diagnostic de vision puis proposé des lunettes correctrices. La fondation a également lancé « Plastic Odyssey », une opération qui a consisté à sensibiliser les pays en bord de mer sur le fait que les plastiques qui se retrouvent dans la mer viennent des rivages et qu’ils pourraient être recyclés au lieu de polluer les mers et océans.
C’est évidemment sur le volet environnemental que le rapprochement s’est fait avec la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard et ses équipes, qui sélectionnent et labellisent des « solutions efficientes », économiquement viables et écologiquement protectrices. La fondation Delfingen espère bénéficier de l’expertise de Solar Impulse pour démultiplier l’efficacité de son action dans ce domaine.
1600 procédés labellisés par Solar Impulse
Par exemple, aux Philippine, pays fréquemment touché par des typhons, Delfigen a mis en place des conteneurs de secours mobilisables rapidement après le passage d’un typhon. Ils comprennent des équipements de secours comme des couvertures, des tentes des générateurs électriques. La fondation Solar Impulse a labellisé des groupes électrogènes à hydrogène qui pourront intégrer ces conteneurs d’urgence.
D’autres exemples portent sur la récupération de la chaleur fatale produite lors du chauffage des plastiques dans les usines, qui pourrait être utilisé pour chauffer de l’habitat, sur la récupération de palette, etc. Plus de 1600 procédés innovants sont labellisée « Solar Impulse Efficient Solutions » dans les secteurs de l’eau, de la mobilité, de la construction, de l’industrie, et de l’agriculture.
« Nous sommes convaincus que l’efficacité passe par l’innovation. En nous associant à la Solar Impulse Foundation, nous intégrons une expertise de pointe qui garantira la pertinence et la pérennité de nos actions environnementales. C’est un pas audacieux pour montrer l’exemple aux générations futures, » commente Gérald Streit, PDG du Groupe Delfingen et président de la Fondation Delfingen, cité dans un communiqué de la fondation.