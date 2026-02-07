PUB

Anteuil : Delfingen démultiplie les engagements de sa fondation avec Solar Impulse

Une campagne de dépistage des problèmes de vue organisée par la Fondation Delfingen.
Une campagne de dépistage des problèmes de vue organisée par la Fondation Delfingen. | © Fondation Delfingen

La fondation d’entreprise du Groupe Delfingen, à Anteuil, et la Fondation Solar Impulse, du Suisse Bertrand Piccard, viennent d’annoncer un partenariat.

En 2007, la famille Streit, a créé une fondation d’entreprise adossée au Groupe Delfingen, actuellement dirigé par Gérald Streit. La famille a alors apporté 300 000 euros à la fondation sur ses fonds personnels. Le Groupe Delfingen vers 1 % de son résultat net à sa fondation, soit 55 000 euros en 2025 (sur le résultat 2024) et 300 000 euros cette année sur le résultat 2025.

Le groupe installé à Anteuil est un équipementier automobile mondial qui produit des systèmes de protection des réseaux électriques ou des fluides. Il dispose d’une trentaine d’usine à travers le monde. L’idée de la fondation est partie de constat de la différence d’accompagnement et de protection sociale entre nos pays occidentaux et d’autres pays où est implanté Delfingen, explique en substance Kevin Appointaire, cadre de l’entreprise qui coordonne par ailleurs la fondation.

Dans des pays comme la France et les USA, l’action de la fondation consiste à collecter des fonds ; dans les pays les plus pauvres où est implanté Delfingen, sa fondation dépense pour venir en aide aux populations. Celle-ci n’emploie aucun salarié : elle est animée par des salariés de Delfingen, tous bénévoles qui s’investissent pendant leur temps libre.

Cinq domaines d’intervention de la fondation Delfingen

La fondation intervient dans cinq domaines : l’habitat, l’éducation, la santé, la compensation du handicap et la protection de l’environnement. Elle a par exemple financé des vaccins dans des pays où ils sont difficilement accessibles, ou organisé des campagnes de diagnostic de vision puis proposé des lunettes correctrices. La fondation a également lancé « Plastic Odyssey », une opération qui a consisté à sensibiliser les pays en bord de mer sur le fait que les plastiques qui se retrouvent dans la mer viennent des rivages et qu’ils pourraient être recyclés au lieu de polluer les mers et océans.

C’est évidemment sur le volet environnemental que le rapprochement s’est fait avec la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard et ses équipes, qui sélectionnent et labellisent des « solutions efficientes », économiquement viables et écologiquement protectrices. La fondation Delfingen espère bénéficier de l’expertise de Solar Impulse pour démultiplier l’efficacité de son action dans ce domaine.

1600 procédés labellisés par Solar Impulse

Par exemple, aux Philippine, pays fréquemment touché par des typhons, Delfigen a mis en place des conteneurs de secours mobilisables rapidement après le passage d’un typhon. Ils comprennent des équipements de secours comme des couvertures, des tentes des générateurs électriques. La fondation Solar Impulse a labellisé des groupes électrogènes à hydrogène qui pourront intégrer ces conteneurs d’urgence.

D’autres exemples portent sur la récupération de la chaleur fatale produite lors du chauffage des plastiques dans les usines, qui pourrait être utilisé pour chauffer de l’habitat, sur la récupération de palette, etc. Plus de 1600 procédés innovants sont labellisée « Solar Impulse Efficient Solutions » dans les secteurs de l’eau, de la mobilité, de la construction, de l’industrie, et de l’agriculture.

« Nous sommes convaincus que l’efficacité passe par l’innovation. En nous associant à la Solar Impulse Foundation, nous intégrons une expertise de pointe qui garantira la pertinence et la pérennité de nos actions environnementales. C’est un pas audacieux pour montrer l’exemple aux générations futures, » commente Gérald Streit, PDG du Groupe Delfingen et président de la Fondation Delfingen, cité dans un communiqué de la fondation.

Gérald Streit, Bertrand Piccard et Michèle Piccard (de gauche à droite) lors du Pioneers Forum, le 8 octobre 2025 à Bruxelles.
Gérald Streit, Bertrand Piccard et Michèle Piccard (de gauche à droite) lors du Pioneers Forum, le 8 octobre 2025 à Bruxelles. | ©Fondation Delfingen

Nos derniers articles

,
Daniel Granjon dans son bureau à la mairie de Mathay.

Après 49 ans à la mairie de Mathay, Daniel Granjon prend sa retraite d’élu

Daniel Granjon a passé 49 ans à la tête de la mairie de Mathay. Il est considéré comme l'édile du Pays de Montbéliard avec le plus d'expérience. Mais à l’aube des élections municipales, il a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. L'occasion pour lui de revenir sur son parcours.
,
Kapit Djoco, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard.

Mauvaise opération du FC Sochaux à Saint-Brieuc

Le FC Sochaux-Montbéliard fait match nul à Saint-Brieuc (1-1), ce vendredi 6 février. Kapit Djoco avait ouvert le score en première mi-temps. Le Stade briochin a égalisé en fin de match. Les Jaune et Bleu ne profitent pas du faux pas du FC Rouen.
,
L'attaquant du FC Sochaux-Montbéliard Aymen Boutoutaou, en août 2025, contre le Stade briochin.

Revivez le match nul du FC Sochaux à Saint-Brieuc

Le FC Sochaux-Montbéliard a fait match nul contre le Stade briochin (1-1), ce vendredi 6 février, à Saint-Brieuc, dans le cadre de la 20e journée de National.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC