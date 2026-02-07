Anteuil : Delfingen démultiplie les engagements de sa fondation avec Solar Impulse

En 2007, la famille Streit, a créé une fondation d’entreprise adossée au Groupe Delfingen, actuellement dirigé par Gérald Streit. La famille a alors apporté 300 000 euros à la fondation sur ses fonds personnels. Le Groupe Delfingen vers 1 % de son résultat net à sa fondation, soit 55 000 euros en 2025 (sur le résultat 2024) et 300 000 euros cette année sur le résultat 2025.

Le groupe installé à Anteuil est un équipementier automobile mondial qui produit des systèmes de protection des réseaux électriques ou des fluides. Il dispose d’une trentaine d’usine à travers le monde. L’idée de la fondation est partie de constat de la différence d’accompagnement et de protection sociale entre nos pays occidentaux et d’autres pays où est implanté Delfingen, explique en substance Kevin Appointaire, cadre de l’entreprise qui coordonne par ailleurs la fondation.

Dans des pays comme la France et les USA, l’action de la fondation consiste à collecter des fonds ; dans les pays les plus pauvres où est implanté Delfingen, sa fondation dépense pour venir en aide aux populations. Celle-ci n’emploie aucun salarié : elle est animée par des salariés de Delfingen, tous bénévoles qui s’investissent pendant leur temps libre.