Amazon renforce sa présence en France en injectant 15 milliards d’euros sur trois ans

Une manne colossale, la plus importante en France jusqu’ici pour Amazon, qui entend construire de nouveaux sites logistiques, développer ses activités de cloud et d’intelligence artificielle – notamment au service des PME françaises, et consolider son réseau existant. Quatre centres de distribution émergeront ainsi à partir de 2026: à Illiers-Combray, en Eure-et-Loir; à Beauvais dans l’Oise; à Colombier-Saugnieu, dans le Rhône; et un à Ensisheim, dans le Haut-Rhin, les trois premiers en 2026 et le quatrième en 2027. Celui d’Ensisheim, en Alsace, sera l’un des plus grands sites logistiques d’Amazon en Europe, avec ses 189.000 m² sur trois niveaux (lire notre article).Pour faire tourner ces nouveaux centres, Amazon promet de créer 7.000 emplois en CDI, dans un communiqué publié mardi soir. Le géant américain emploie aujourd’hui en France plus de 25.000 salariés en contrat à durée indéterminée dans ses huit centres de distribution, 26 agences de livraison et quatre centres de tri.