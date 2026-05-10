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Amazon renforce sa présence en France en injectant 15 milliards d’euros sur trois ans

Centre logistique du géant américain du e-commerce, Amazon.
Ces investissements devraient permettre de créer 7 000 emplois. | ©Amazon – illustration

Le géant de l'e-commerce Amazon a annoncé mardi renforcer sa présence en France en investissant 15 milliards d'euros sur trois ans, censés créer 7.000 emplois dans un marché chamboulé par l'arrivée de plateformes asiatiques, accusées de détruire l'économie française.

(AFP)

Une manne colossale, la plus importante en France jusqu’ici pour Amazon, qui entend construire de nouveaux sites logistiques, développer ses activités de cloud et d’intelligence artificielle – notamment au service des PME françaises, et consolider son réseau existant. Quatre centres de distribution émergeront ainsi à partir de 2026: à Illiers-Combray, en Eure-et-Loir; à Beauvais dans l’Oise; à Colombier-Saugnieu, dans le Rhône; et un à Ensisheim, dans le Haut-Rhin, les trois premiers en 2026 et le quatrième en 2027. Celui d’Ensisheim, en Alsace, sera l’un des plus grands sites logistiques d’Amazon en Europe, avec ses 189.000 m² sur trois niveaux (lire notre article).Pour faire tourner ces nouveaux centres, Amazon promet de créer 7.000 emplois en CDI, dans un communiqué publié mardi soir. Le géant américain emploie aujourd’hui en France plus de 25.000 salariés en contrat à durée indéterminée dans ses huit centres de distribution, 26 agences de livraison et quatre centres de tri.

Créé en 1994, Amazon mise depuis longtemps sur la France, le troisième pays à l’international où le groupe s’est lancé en dehors des Etats-Unis (après l’Allemagne et le Royaume-Uni). Les 15 milliards d’euros qu’il compte investir en France en trois ans se traduiront « par des livraisons plus rapides, un choix plus large et des prix bas accessibles partout en France et une empreinte environnementale réduite grâce à un réseau logistique de proximité », assure Jean-Baptiste Thomas, directeur général d’Amazon en France, dans le communiqué. Ils « bénéficieront directement aux territoires, avec plus de 7.000 emplois en CDI créés, et aux entreprises françaises qui s’appuient sur notre place de marché, nos technologies, et nos solutions cloud et d’IA pour se développer », s’est réjoui le nouveau dirigeant, arrivé en début d’année.

Amazon persiste et signe

Depuis quelques années, Amazon fait face à une féroce concurrence venue d’Asie. D’abord de la part des chinois AliExpress et Temu, deux plateformes de vente en ligne généralistes de type « bazar ». Mais aussi de Shein, la marque de mode aux prix cassés qui a ouvert elle aussi une place de marché, proposant les produits de vendeurs tiers. Ces acteurs extra-européens agitent le monde de l’e-commerce traditionnel, suspectés par les entreprises européennes, les autorités publiques et les ONG de profiter d’une exemption historique de droits de douane pour les petits colis pour inonder le marché européen de produits bas de gamme dont certains non conformes et dangereux.

Ils sont également accusés de ne pas suffisamment investir en France ni d’y créer des emplois, tandis qu’Amazon insiste régulièrement sur sa contribution fiscale. Cette dernière s’élevait en 2024 à plus de 2,6 milliards d’euros dont plus de 900 millions d’euros d’impôts directs (impôt sur les sociétés, cotisations patronales, impôts locaux, etc), plaçant le logisticien parmi « les 50 premiers contributeurs fiscaux du pays », rappelle souvent le groupe.
Dans un environnement en pleine mutation, Amazon confirme son modèle d’ancrage avec cette promesse à 15 milliards d’euros, alors que son site en ligne reste le plus fréquenté: selon des données comparatives obtenues par l’AFP, au quatrième trimestre 2025, Amazon devançait de loin les autres plateformes, avec 42 millions de visiteurs mensuels, devant Temu (23 millions), Shein (18 millions), AliExpress (17 millions) et Rakuten (près de 10 millions), qui vient d’annoncer qu’il cherchait un repreneur.

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