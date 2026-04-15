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Amazon annonce la construction d’un centre de distribution dans le Haut-Rhin

Centre logistique du géant américain du e-commerce, Amazon.
Amazon prévoit de construire un bâtiment de 2000 m² au sol à Ensisheim, dans le Haut-Rhin. | ©Amazon – illustration

La commune d’Ensisheim, au nord de Mulhouse, va accueillir l'un des plus grands centres de distribution du groupe Amazon en Europe. Il devrait ouvrir en 2027.

(AFP)

Amazon a annoncé ce mardi 14 avril 2026 la construction d’un centre de distribution dans le Haut-Rhin, un des plus grands d’Europe, pour un investissement de plus de 250 millions d’euros avec, à la clé, la création annoncée de 2 000 emplois.

Ce bâtiment, situé  à Ensisheim, d’une surface d’environ 60 000 m² au sol et 189 000 m² au total sur trois niveaux, devrait ouvrir fin 2027, a précisé le géant de la vente en ligne à l’AFP. Ce qui en fera, en termes de superficie, l’un des plus grands centres logistiques d’Amazon en Europe, a confirmé l’entreprise.

Amazon fera de la préparation de commandes

« Dédié à la préparation des commandes clients, ce site intégrera les dernières technologies robotiques développées par Amazon », selon un communiqué de l’entreprise américaine.

« Dans la région Grand Est, Amazon a investi plus de 1,5 milliard d’euros depuis 2010 et emploie déjà plus de 4 000 salariés en CDI » dans son centre de distribution à Augny (Moselle) et ses deux agences de livraison à Woippy (Moselle) et Strasbourg (Bas-Rhin), a rappelé le groupe.

En France, Amazon emploie 17 000 personnes dans ses centres de distribution et 5 000 dans ses agences de tri et de livraison.

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