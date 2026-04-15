Amazon annonce la construction d’un centre de distribution dans le Haut-Rhin

Amazon a annoncé ce mardi 14 avril 2026 la construction d’un centre de distribution dans le Haut-Rhin, un des plus grands d’Europe, pour un investissement de plus de 250 millions d’euros avec, à la clé, la création annoncée de 2 000 emplois.

Ce bâtiment, situé à Ensisheim, d’une surface d’environ 60 000 m² au sol et 189 000 m² au total sur trois niveaux, devrait ouvrir fin 2027, a précisé le géant de la vente en ligne à l’AFP. Ce qui en fera, en termes de superficie, l’un des plus grands centres logistiques d’Amazon en Europe, a confirmé l’entreprise.