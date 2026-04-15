Amazon annonce la construction d’un centre de distribution dans le Haut-Rhin

(AFP)
Amazon a annoncé ce mardi 14 avril 2026 la construction d’un centre de distribution dans le Haut-Rhin, un des plus grands d’Europe, pour un investissement de plus de 250 millions d’euros avec, à la clé, la création annoncée de 2 000 emplois.
Ce bâtiment, situé à Ensisheim, d’une surface d’environ 60 000 m² au sol et 189 000 m² au total sur trois niveaux, devrait ouvrir fin 2027, a précisé le géant de la vente en ligne à l’AFP. Ce qui en fera, en termes de superficie, l’un des plus grands centres logistiques d’Amazon en Europe, a confirmé l’entreprise.
Amazon fera de la préparation de commandes
« Dédié à la préparation des commandes clients, ce site intégrera les dernières technologies robotiques développées par Amazon », selon un communiqué de l’entreprise américaine.
« Dans la région Grand Est, Amazon a investi plus de 1,5 milliard d’euros depuis 2010 et emploie déjà plus de 4 000 salariés en CDI » dans son centre de distribution à Augny (Moselle) et ses deux agences de livraison à Woippy (Moselle) et Strasbourg (Bas-Rhin), a rappelé le groupe.
En France, Amazon emploie 17 000 personnes dans ses centres de distribution et 5 000 dans ses agences de tri et de livraison.