Alstom : RTT en moins, colère en plus, les salariés en grève à Belfort

[mis à jour à 17h15]

Environ 110 salariés étaient en grève aujourd’hui à Alstom, sur le site de Belfort. La raison ? « On va passer de 23 à 12 jours de RTT annuels », explique Alain Lugenbuhler, de la CFDT. Le 13 décembre, la direction a acté lors du comité social économique la décision de réduire le nombre de jours de RTT.

Depuis 1999, les sites français d’Alstom ont pu passer de 39 à 37h en réduisant le nombre de jours de réduction du temps de travail. Chaque site a décidé des modalités pour une application locale. À Belfort, le choix avait été fait de conserver les 39h à la suite d’une « concertation entre les délégués syndicaux, les salariés, la direction », explique encore Alain Lugenbuhler. « Le 13 décembre, tous les syndicats ont donné un avis négatif pour repasser sur du 37h, mais cela n’a pas été écouté », détaille le délégué syndical CFDT.

Selon les syndicats, la direction souhaite baisser le nombre de jours de RTT pour éviter les jours de fermeture de l’entreprise alors que les autres prestataires continuent de fonctionner. Cet argument les révolte. « Depuis le début, il y a des groupes pour que tout le monde ne prenne pas les RTT au même moment. Et qu’il n’y ait pas de jour de fermeture. Or, la direction n’applique plus les groupes depuis un bon moment. C’est elle qui a préféré les fermetures », commente André Fages, de la CFE-CGC.

« Une continuité de service existe bien », poursuit-il. Aussi, car un certain nombre de jours de RTT était articulé selon l’activités des services. Il y avait une gestion « d’ajustement de la charge surtout dans les secteurs de production », qui permettait à la direction de prévoir un calendrier des périodes où pouvaient être pris les jours des RTT. 11 jours sur les 23 étaient mis à disposition de l’employeur et dépendaient donc de ce fameux calendrier. « Sur ça aussi, ils n’ont pas été corrects. Au départ, ils nous présentaient un calendrier en fin d’année. Et puis au fur et à mesure, les modifications de ce tableau ont été de plus en plus fréquentes. Puis à chaque CSE Alors les salariés ne pouvaient plus s’organiser », détaille Alain Lugenbuhler. L’amerture est là.