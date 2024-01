Alstom et l’UTBM construisent la locomotive de demain

L’université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) et l’usine Alstom de Belfort créent une chaire industrielle. La volonté est « de resserrer, densifier et amplifier notre coopération historique », justifie Ghislain Montavon, directeur de l’UTBM. Des salariés d’Alstom assurent déjà, aujourd’hui, 200 heures de cours dans l’établissement d’enseignement supérieur, chaque année. Treize apprentis sont accueillis par l’entreprise et Alstom a déjà proposé 50 sujets à l’Innovation Crunch Time (lire nos articles), en quatre éditions. Un simulateur de conduite, nommé Astre, a aussi été lancé il y a une dizaine d’années, en collaboration entre les deux. Aujourd’hui, les deux entités vont plus loin. « La chaire industrielle est le niveau le plus abouti d’une collaboration entre un établissement d’enseignement supérieur et un industriel », replace le directeur. Le dispositif embarque toutes les collaborations actuelles et les intensifient. Mais ce n’est pas seulement de la recherche.