Alstom confirme ses perspectives financières

Au premier trimestre, les commandes nouvelles de matériel roulant se sont élevées à 1,159 milliard d’euros sur les trois mois, comprenant notamment une commande de locomotives d’environ 800 millions d’euros dans la grande région Afrique-Moyen-Orient-Asie Centrale.

Les prises de commande de l’activité Services ont atteint 782 millions d’euros, portées en particulier par « une bonne dynamique en Suède et en Inde ». L’activité signalisations a aussi connu un bon début d’année en matière de commandes, avec notamment la signature de quatre contrats avec les chemins de fer égyptiens (ENR) visant la modernisation de deux corridors ferroviaires stratégiques.

Sur les trois mois, le chiffre d’affaires de l’activité matériel roulant s’est élevé à 2,5 milliards d’euros, en progression de 5%, reflétant « le maintien d’une activité constante en France, ainsi que la montée en cadence de projets en Allemagne et en Bulgarie ».

La production de matériels roulants a atteint 940 voitures au cours du trimestre, contre 961 sur la même période de l’exercice précédent, précise Alstom. L’activité Services a enregistré un chiffre d’affaires de 1,18 milliard d’euros, en hausse de 10%, bénéficiant notamment de la montée en cadence de plusieurs projets au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Enfin, l’activité Systèmes a enregistré un chiffre d’affaires de 393 millions d’euros en recul de 8% car l’achèvement de certains projets au Mexique et au Brésil n’a été que partiellement compensé par la montée en cadence des projets en Israël et en Côte d’Ivoire, indique le communiqué.