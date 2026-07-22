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Alstom confirme ses perspectives financières

Manutention de la motrice du TGV M, dans l'atelier d'assemblage de l'usine Alstom de Belfort.
Manutention de la motrice du TGV M, dans l'atelier d'assemblage de l'usine Alstom de Belfort. | ©Le Trois – Thibault Quartier
En bref

Après avoir connu une forte baisse en bourse en avril, le groupe Alstom se veut rassurant sur ses résultats à venir, et rappelle la présentation d’un « plan opérationnel complet » début 2027.

(AFP)

Le constructeur ferroviaire Alstom a confirmé ce mercredi 22 juillet ses perspectives financières 2026-27 après une hausse de 5% de son chiffre d’affaires au premier trimestre de son exercice décalé, et un fort recul de ses prises de commandes sur le trimestre. Sur les trois premiers mois de l’exercice décalé (avril 2026-mars 2027), le groupe a vu ses prises de commandes fondre à 2,56 milliards d’euros contre 4,075 milliards au premier trimestre de l’exercice précédent, et son chiffre d’affaires progresser de 5% à 4,734 milliards d’euros. Le constructeur du TGV rappelle qu’un « plan opérationnel complet » sera présenté « début 2027 » pour parvenir à « rétablir une exécution homogène et maîtrisée sur l’ensemble de ses lignes de produits » (lire notre article).

En bourse, le titre Alstom a perdu 35,94% de sa valeur depuis le début de l’année, en particulier après une descente aux enfers le 17 avril, lorsque le groupe a révisé à la baisse ses objectifs de performance en raison de ses difficultés d’exécution, juste après l’arrivée d’une nouvelle direction pilotée par Martin Sion qui a succédé à Henri Poupart Lafarge. A la clôture du marché ce mercredi, juste avant l’annonce du chiffre d’affaires trimestriel, le titre Alstom cotait 16,13 euros.

Alstom [dossier complet]

Bon début d’année pour Alstom

Au premier trimestre, les commandes nouvelles de matériel roulant se sont élevées à 1,159 milliard d’euros sur les trois mois, comprenant notamment une commande de locomotives d’environ 800 millions d’euros dans la grande région Afrique-Moyen-Orient-Asie Centrale.

Les prises de commande de l’activité Services ont atteint 782 millions d’euros, portées en particulier par « une bonne dynamique en Suède et en Inde ». L’activité signalisations a aussi connu un bon début d’année en matière de commandes, avec notamment la signature de quatre contrats avec les chemins de fer égyptiens (ENR) visant la modernisation de deux corridors ferroviaires stratégiques.

Sur les trois mois, le chiffre d’affaires de l’activité matériel roulant s’est élevé à 2,5 milliards d’euros, en progression de 5%, reflétant « le maintien d’une activité constante en France, ainsi que la montée en cadence de projets en Allemagne et en Bulgarie ».

La production de matériels roulants a atteint 940 voitures au cours du trimestre, contre 961 sur la même période de l’exercice précédent, précise Alstom. L’activité Services a enregistré un chiffre d’affaires de 1,18 milliard d’euros, en hausse de 10%, bénéficiant notamment de la montée en cadence de plusieurs projets au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Enfin, l’activité Systèmes a enregistré un chiffre d’affaires de 393 millions d’euros en recul de 8% car l’achèvement de certains projets au Mexique et au Brésil n’a été que partiellement compensé par la montée en cadence des projets en Israël et en Côte d’Ivoire, indique le communiqué.

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