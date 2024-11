Alstom : bond des commandes au 1er semestre grâce à un contrat allemand

Sur fond de décarbonation des transports et de priorité donnée au ferroviaire par des pouvoirs publics en Europe, les commandes européennes ont représenté près de 80% du total des commandes d’Alstom au premier semestre. “La demande reste robuste, soutenue par des politiques de mobilité verte, et se montre résiliente face aux tensions géopolitiques, et nous avons réalisé une solide performance commerciale”, a affirmé le directeur général de l’entreprise, Henri Poupart-Lafarge, cité dans un communiqué.