Allenjoie : la nouvelle usine de Faurecia livre ses premiers réservoirs hydrogène

Avant cette annonce de l’industriel, des élus communistes du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté – Matthieu Guinebert et Muriel Ternant – ont adressé une lettre, écrite le 5 juin, à Patrick Koller, où ils manifestent leurs inquiétudes. « Le déficit d’information, ce bilan social partiel, l’absence de perspectives, inquiètent les salariés et nous inquiètent également », écrivent-ils, évoquant la suppression de 100 emplois à Faurecia depuis 2019 (321 salariés en mars 2019 contre 223 en mars 2023) et la fermeture du site de Diors (Indre). Les deux élus demandent de la visibilité sur le carnet de commandes, de la visibilité sur l’activité échappement ou encore des informations sur les débouchés de l’hydrogène. Les élus interpellent surtout le groupe sur les comptes qu’il doit rendre vis-à-vis des aides qu’il a reçues. « Il ne nous semblerait pas compréhensible qu’un groupe comme Faurecia ne rende pas compte de l’utilisation des 6,4 millions d’euros de fonds régionaux », écrivent-ils. Faurecia va aussi recevoir 213 millions d’euros de l’État français dans le cadre du programme important d’intérêt européen commun (Piiec), tourné autour de l’hydrogène (lire notre article). Sur cette interpellation, Faurecia a décidé de ne pas communiquer.

L’usine d’Allenjoie est aujourd’hui divisée entre une activité échappement et une autre tournée vers les réservoirs hydrogène. La première est amenée à disparaître progressivement en fonction de la demande ou du retrait du moteur thermique, alors que l’autre montera en charge. Une académie a été mise en place, H2 school, pour former les salariés à l’acquisition des compétences nécessaires à cette transition. Depuis 2018, avant l’annonce du plan massif hydrogène par le gouvernement et avant le programme européen de l’hydrogène, Forvia s’inscrit dans cette transformation. L’entreprise a investi 380 millions d’euros. Avec Symbio (co-entreprise avec Michelin et Stellantis pour la fabrication de piles à combustibles), les deux entreprises enregistrent un carnet de commandes cumulés de 1,2 milliards d’euros. Ils projettent 3,5 milliards d’euros de recettes en 2030.