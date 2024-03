À Pays de Montbéliard Agglomération, la situation financière est sous tension

Deux solutions ont été étudiées ces dernières semaines. La première : augmenter la fiscalité, que ce soit sur la taxe foncière des propriétés bâtis ou la cotisation foncière des entreprises, qui est de 0,86%, « le taux le plus bas de la région Bourgogne-Franche-Comté ». « On a vite décidé que cela ne serait pas envisageable alors que les entreprises et les habitants sont dans des situations financières de plus en plus compliquées.J’ai toujours prôné pour la non-augmentation de la fiscalité et je tiendrais cette ligne », poursuit-il.

Seule possibilité, alors, selon lui : « Revoir à la baisse tous les budgets de fonctionnement en gardant une capacité à investir. » Chaque président de commission doit retravailler pour l’élaboration d’un budget d’austérité, explique-t-il. En taillant dans ce qui n’est pas nécessaire. En supprimant telles ou telles subventions, tels ou tels accompagnements. « Cela prend du temps. Libre à chaque commission de déterminer quelles seront les lignes impactées », expose-t-il. Pas de débat lors des questions diverses à ce sujet. Le budget sera voté le 10 avril.