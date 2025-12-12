À Paris, la Bourgogne-Franche-Comté en opération séduction

Autant d’éléments que confirment un acteur comme Panattoni. L’aménageur, né en 1986 aux États-Unis, est présent en France depuis quatre ans. Il déploie des sites de logistique, des datacenters, des zones d’activités ou encore des sites de messageries ; il construit ainsi un projet à Huningue, à la triple frontière (à découvrir ici). « Plus de 60 % de nos projets sont sur des friches aujourd’hui », indique ainsi Julien Petit, développeur en activité immobilière chez Panattoni, en charge notamment de l’activité Datacenters. Et ce qui l’intéresse, par exemple dans le Territoire de Belfort, c’est aussi la présence de compétences et de formations dédiées à ses activités. « Le sujet des compétence est le sujet n°1 », valide Arnaud Marthey.

Autre atout du nord Franche-Comté, la présence d’une puissance électrique suffisante pour l’industrie automobile. Le retrait de cette filière ouvre une redistribution de la puissance dans la région. Autre force : la proximité de la Suisse et de l’Allemagne. Et pour un acteur comme Panattoni, présent dans 18 pays européens et leader en Allemagne, ce n’est pas neutre. Un projet peut passer d’un pays à l’autre en fonction des besoins. Ou des contraintes. Les territoires avec un passé industriel ont également, selon l’aménageur, une meilleur acceptabilité d’implantation. Et ce n’est pas neutre dans le choix de s’installer dans un territoire. En termes d’acceptabilités, les datacenters apportent justement aujourd’hui des solutions pour réutiliser la chaleur fatale générée par l’infrastructure en la valorisant dans des réseaux de chaleur, ce qui peut convaincre les autorités locales.

Pour faciliter les implantations, le conseil régional a développé un outil qui référence l’ensemble du foncier disponible (lire notre article). Par contre, aujourd’hui, peu de zones, dans la région, ont un terrain de plus de 10 ha prêt immédiatement. « Il faut avoir des capacités d’accueil pour les projets industriels », estime Arnaud Marthey, qui veut justement s’attacher à la question foncière au cours de son mandat. Cet outil OFER BFC a permis a conseil régional d’obtenir une médaille de bronze aux Prix Territoria 2025.