À L’Isle-sur-le-Doubs, Neolia expérimente de nouveaux modes de construction

Enedis construit un nouveau poste de source dans le Territoire de Belfort, à Lachapelle-sous-Rougemont. C’est un poste source express, équipement innovant développé par l’opérateur de distribution d’électricité, plus modulaire et plus rapide à construire. C’est le 9e de ce type en France. Ce poste doit accompagner le développement économique de l’Aéroparc de Fontaine et renforcer la fiabilité du réseau.