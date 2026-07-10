À l’Aéroparc, John Cockerill fabrique la nouvelle génération d’électrolyseur

« Nous visons les gros marchés industriels », indique Nicolas de Coignac. Chaque année, on consomme dans le monde 100 millions de tonnes d’hydrogène dans les raffineries, la pétro-chimie, l’agro-alimentaire ; l’hydrogène est notamment nécessaire pour produire de l’ammoniac. 99 % de cette production génère des émissions de gaz à effet de serre, qui représentent 2 % des émissions mondiales. Les industriels ont recours au vapo-reformage pour produire l’hydrogène. Décarboner cette production est donc fondamental.

Si la filière a traversé une période difficile, elle est en cours de consolidation. Mais elle a aujourd’hui besoin d’accélérer la demande ; elle seule garantira de la production à l’usine de Belfort. L’échelle de temps se mesure à la décennie. « La capacité mondiale d’électrolyse installée a plus que doublé en 2025 », observe Mikaa Blugeon-Mered, chercheur en géopolitique de l’hydrogène, à l’université du Québec, à Trois-Rivières, citant des données de l’agence internationale de l’énergie (IEA). Elle dépasse les 4 GW.

Mais la dynamique n’est pas la même selon « les géographies », convient l’expert. Elle est poussive en Europe, du fait de négociations réglementaires qui trainent et repoussent irrémédiablement le déploiement de cette technologie, ou de transcriptions difficiles de directives européennes dans la législation nationale. On attend par exemple la transposition en France d’une directive en faveur de l’hydrogène, en France, qui imposerait d’utiliser de l’hydrogène électrolytique dans la composition de carburant aérien et maritime. Une manière de pousser la demande. Il y a aussi un enjeu pour que les directives européennes soutiennent les productions européennes, pour ne pas créer un appel d’air aux technologies asiatiques. Toutefois, la mise en route du projet Normand’Hy, près du Havre, en fin d’année, de 200 MW, devrait créer « générer un changement de dynamique », espère Mikaa Blugeon-Mered.