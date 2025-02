8,8 euros de tarif d’autoroute pour un trajet Belfort-Montbéliard à Besançon

La plus forte augmentation concerne le trajet entre Saint-Maurice-Colombier et Besançon-Est (Marchaux), qui passe de 7,4 euros à 7,5, soit une hausse de 1,35 % (76 km). C’est supérieur à la hausse moyenne enregistrée en France, 0,92 %, annonce le ministère des Transports. En 2024, la hausse avait été de 3 % en France et de 4,75 % en 2023.