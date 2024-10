7 données à retenir sur la santé des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté

C’est le taux des charges financières pour les entreprises, deux fois plus élevé en 2023 qu’en 2022 (5,9 %). Le coût était « anormalement bas » auparavant, explique Marie-Claire Staquet, évoquant des taux de crédit bas. « C’est un retour à une situation plus classique. » Si l’on regarde la capacité des entreprises à rembourser leurs dettes, la situation est relativement stable. Près de 70 % mettrait moins de 3,5 ans si elles y consacraient la totalité de leur autofinancement. Par contre, dans le commerce, une entreprise sur cinq (20,9 %) a une capacité de remboursement dépassant 7 en 2023 contre 17,9 % en 2022. Ce sont les entreprises de la construction qui ont le plus de capacité à rembourser leurs dettes financières : 79,3 % en moins de 3,5 ans ; 8,1 % entre 3,5 et 7 ans ; et 12,6 % en plus de 7 ans.