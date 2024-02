5,2 millions d’euros pour moderniser la voie entre Belfort et Petit-Croix

En 2023, trois portions avaient été modernisées (lire notre article) : entre La Côte et Champagney, (6,3 millions d’euros) ; entre Aillevillers-et-Lyaumont et Luxeuil-les-bains (1,9 million d’euros) ; et une tranchée rocheuse avait été confortée à Banvillars (2,7 millions d’euros).