4 chiffres à retenir sur le chômage en Bourgogne-Franche-Comté

+ 2,2 % de demandeurs d’emplois de catégorie A
En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de demandeurs d’emploi, tenus de rechercher un emploi et sans emploi (catégorie A) est en hausse de 2,2 % sur un an, passant de 108 690 personnes à 111 110. Cette augmentation est inférieure à la moyenne nationale, de 3,1 %. Les données restent cependant en-deça des dynamiques observées fin 2024, où le nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A dépassait les 115 000 personnes.
- 0,7 % de demandeurs d’emplois dans le Territoire de Belfort
Dans le Territoire de Belfort, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A diminue de 0,7 %, seul département de la région avec la Nièvre à enregistrer une baisse. Cela représente une diminution de 50 demandeurs d’emploi en moins sur un an (de 7 460 à 7 410). En Haute-Saône, cette catégorie augmente, par contre, de 3,1 % et de 2,3 % dans le Doubs.
+ 4,3 % de demandeurs d’emplois de moins de 25 ans
Dans la catégorie A, les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans sont en hausse de 4,3 %, alors que les plus de 50 ans sont en baisse de 0,8 % et les 25-49 ans en hausse de 3,1 % indique France travail dans sa note trimestrielle.
+ 7,9 % pour les demandeurs d’emploi de plus d’un an
Les demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C depuis plus d’un an sont en augmentation de 7,9 % en Bourgogne-Franche-Comté. En France, cette catégorie est en hausse de 9,7 %.