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4 chiffres à retenir sur le chômage en Bourgogne-Franche-Comté

Romuald, 37 ans, assemble un Chiller, dans une usine de la fondation Pluriel, à Étupes, pour un véhicule produit par Stellantis.
Les chiffres du chômage sont en augmentation en Bourgogne-Franche-Comté. | ©Le Trois – illustration

Les autorités viennent de publier les statistiques de France Travail au 2e trimestre. Le nombre de demandeurs d’emplois, sans emplois, est en hausse de 2,2 % en Bourgogne-Franche-Comté. Il est, par contre, en repli, dans le Territoire de Belfort. 4 chiffres à retenir.

+ 2,2 % de demandeurs d’emplois de catégorie A

En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de demandeurs d’emploi, tenus de rechercher un emploi et sans emploi (catégorie A) est en hausse de 2,2 % sur un an, passant de 108 690 personnes à 111 110. Cette augmentation est inférieure à la moyenne nationale, de 3,1 %. Les données restent cependant en-deça des dynamiques observées fin 2024, où le nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A dépassait les 115 000 personnes.

- 0,7 % de demandeurs d’emplois dans le Territoire de Belfort

Dans le Territoire de Belfort, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A diminue de 0,7 %, seul département de la région avec la Nièvre à enregistrer une baisse. Cela représente une diminution de 50 demandeurs d’emploi en moins sur un an (de 7 460 à 7 410). En Haute-Saône, cette catégorie augmente, par contre, de 3,1 % et de 2,3 % dans le Doubs.

+ 4,3 % de demandeurs d’emplois de moins de 25 ans

Dans la catégorie A, les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans sont en hausse de 4,3 %, alors que les plus de 50 ans sont en baisse de 0,8 % et les 25-49 ans en hausse de 3,1 % indique France travail dans sa note trimestrielle.

+ 7,9 % pour les demandeurs d’emploi de plus d’un an

Les demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C depuis plus d’un an sont en augmentation de 7,9 % en Bourgogne-Franche-Comté. En France, cette catégorie est en hausse de 9,7 %.  

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