4 chiffres à retenir sur le chômage en Bourgogne-Franche-Comté

Dans le Territoire de Belfort, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A diminue de 0,7 %, seul département de la région avec la Nièvre à enregistrer une baisse. Cela représente une diminution de 50 demandeurs d’emploi en moins sur un an (de 7 460 à 7 410). En Haute-Saône, cette catégorie augmente, par contre, de 3,1 % et de 2,3 % dans le Doubs.