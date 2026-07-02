30 % des véhicules immatriculés en juin en France sont électriques

Ce marché morose connaît cependant une transformation structurelle. La progression des ventes de voitures électriques particulières se poursuit, avec une part de marché de 30 % en juin et de 28% sur les six premiers mois de l’année.

« Avec une voiture sur trois, le marché a désormais franchi le point de bascule vers l’électrique », note Marie-Laure Nivot, analyste du cabinet AAA Data citée dans un communiqué.

Selon la PFA, cette croissance des ventes des modèles électriques résulte notamment de l’élargissement de l’offre (avec plus de 180 modèles) et de la baisse des prix liée à la commercialisation de nouveaux modèles d’entrée de gamme (comme la R5 et Twingo de Renault ou la ë-C3 de Citroën).

Les politiques publiques alimentent aussi la tendance, avec la loi imposant l’électrification des flottes d’entreprise et les aides à l’acquisition, comme le bonus écologique ou le « leasing social », qui doit être relancé ce mois-ci.

En raison du décalage de quelques mois entre l’enregistrement de la commande et l’immatriculation, les ventes en leasing social réalisées au cours de l’automne 2025 ont été enregistrées au premier semestre 2026.

Les répercussions de la hausse des prix des carburants depuis le début de la guerre au Moyen-Orient sur le choix du type de motorisation commence également à jouer en faveur des ventes de véhicules électriques, puisque les voitures commandées en février ont commencé à être immatriculées depuis le mois d’avril, a observé la porte-parole de la PFA.