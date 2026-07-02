30 % des véhicules immatriculés en juin en France sont électriques

(AFP)
Les ventes de voitures neuves ont affiché une progression de 11,4 % en juin sur un an, mais en tenant compte des deux jours ouvrés supplémentaires par rapport à juin 2025, la hausse n’atteint que 1,2%, a indiqué ce mercredi 1er juillet la Plateforme automobile (PFA). « En réalité le marché stagne (…) depuis le début de l’année », a déclaré à l’AFP une porte-parole de cette organisation qui fédère constructeurs et équipementiers automobiles français. « C’est plutôt un marché assez plat, qui reste assez bas par rapport à son niveau d’avant la (pandémie de) covid » en 2019, quand la moyenne mensuelle s’établissait à 250 000 immatriculations.
Au cours du mois écoulé, 188 787 voitures particulières neuves ont été immatriculées, toutes marques et motorisations confondues, ce qui reste inférieur de 18,2 % au niveau des ventes de juin 2019.
Sur l’ensemble du premier semestre, 857 166 immatriculations ont été recensées, soit une hausse de 1,8 % sur un an, mais un plongeon de 26,5 % par rapport aux ventes des six premiers mois de 2019.
Une "bascule vers l'électrique"
Ce marché morose connaît cependant une transformation structurelle. La progression des ventes de voitures électriques particulières se poursuit, avec une part de marché de 30 % en juin et de 28% sur les six premiers mois de l’année.
« Avec une voiture sur trois, le marché a désormais franchi le point de bascule vers l’électrique », note Marie-Laure Nivot, analyste du cabinet AAA Data citée dans un communiqué.
Selon la PFA, cette croissance des ventes des modèles électriques résulte notamment de l’élargissement de l’offre (avec plus de 180 modèles) et de la baisse des prix liée à la commercialisation de nouveaux modèles d’entrée de gamme (comme la R5 et Twingo de Renault ou la ë-C3 de Citroën).
Les politiques publiques alimentent aussi la tendance, avec la loi imposant l’électrification des flottes d’entreprise et les aides à l’acquisition, comme le bonus écologique ou le « leasing social », qui doit être relancé ce mois-ci.
En raison du décalage de quelques mois entre l’enregistrement de la commande et l’immatriculation, les ventes en leasing social réalisées au cours de l’automne 2025 ont été enregistrées au premier semestre 2026.
Les répercussions de la hausse des prix des carburants depuis le début de la guerre au Moyen-Orient sur le choix du type de motorisation commence également à jouer en faveur des ventes de véhicules électriques, puisque les voitures commandées en février ont commencé à être immatriculées depuis le mois d’avril, a observé la porte-parole de la PFA.
La pression des constructeurs chinois
La recomposition du marché s’accompagne d’une « pression très forte des constructeurs chinois, avec MG et BYD qui cumulent à eux seuls environ 10 000 (ventes de) voitures » le mois dernier, a-t-elle ajouté. « Ils progressent très vite alors que les acteurs traditionnels ont plus de mal et sont plutôt en stagnation », a-t-elle observé.
Pour le cabinet AAA Data, cette montée en puissance des constructeurs chinois constitue « un mouvement de fond », les groupes les plus solides semblant « engagés dans une conquête à long terme du marché français ».