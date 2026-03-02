-30 % de ventes de voitures neuves par rapport à 2019, avant le covid

Peugeot 5008 de 3e génération, motorisation hybride.
Le groupe Stellantis limite la casse en février, avec des ventes en baisse de 7,3 %. | © Stellantis

Le marché automobile toujours à la peine en février en France : - 14, 7 % par rapport à février 2025 et – 30 % par rapport à 2019. Le covid a marqué une vraie rupture dans le comportement des consommateurs, selon un représentant du secteur.

(AFP)

Les ventes de voitures neuves en France ont chuté de 14,7 % en février sur un an, confirmant un début d’année difficile pour le marché automobile, selon les données publiées dimanche par la Plateforme automobile (PFA), qui défend les intérêts du secteur.

En février, 120 764 voitures particulières neuves ont été immatriculées dans le pays, selon ces données. Le marché avait déjà fortement reculé en janvier sur fond d’attentisme des consommateurs. « On est sur du -30% par rapport à 2019 », le covid ayant marqué une « vraie rupture » dans le comportement des consommateurs, a indiqué à l’AFP un porte-parole de la PFA.

Comme en janvier, « on atteint un plus bas historique pour un mois de février, comme on en n’avait pas vu depuis quinze ans » à l’exception de la crise des semi-conducteurs en 2022, où les constructeurs automobiles ne pouvaient plus fabriquer leurs voitures en nombre suffisant pour répondre à la demande, faute d’avoir accès à ces composants essentiels, selon le porte-parole.

Au total, depuis le début de l’année, les ventes sont en repli de 11,1 %, sans parvenir à se redresser après une année 2025 en berne, au cours de laquelle les Français ont pu être découragés par les prix et le contexte d’incertitudes politiques.

L’électrique dopé par le leasing social

De leur côté, en février, les véhicules électriques neufs ont vu leur part de marché se tasser un peu, à 27 %, après avoir atteint en janvier un plus haut historique à 28 %.
Mais pour le porte-parole de la PFA, cette bonne tenue de l’électrique est avant tout un « effet d’optique » lié à la fois au leasing social, dispositif d’aide à l’achat de véhicules électriques, et à l’obligation pour les professionnels de passer à l’électrification de leur flotte de véhicules. « On est loin d’une vraie dynamique » et l’effet devrait s’estomper dans les prochains mois.

Pour l’ensemble des voitures particulières, le groupe Stellantis (Citroën, Peugeot, Fiat, Opel…) limite la casse en février, avec des ventes en baisse de 7,3 %. La chute est marquée, en revanche, pour le groupe Renault (-23,5%) et Toyota (-19,2%).

Le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et le pôle Véhicule du Futur lance à l’automne Dedihcated BFC, un outil pour soutenir l’innovation numérique dans la région (©Photo Mix from Pixabay).

Bourgogne-Franche-Comté, la population continue de diminuer

L’Insee a dévoilé dans son bilan démographique 2025 que la population de Bourgogne-Franche-Comté continue de diminuer. Et pour cause, comme depuis dix ans, le solde naturel de la région est en déficit.
Peugeot e-3008 en montage à l'usine Stellantis de Sochaux.

Industrie : l’emploi en baisse, la productivité en hausse en Bourgogne-Franche-Comté

L’emploi industriel a décroché en Bourgogne-Franche-Comté depuis 2000, par rapport au reste de la France. Mais la productivité a fortement augmenté, passant de 52 000 euros à 83 000 euros par emploi.
Viviane tient son bébé de 3 mois, Issa, au service d'hospitalisation pédiatrique de jour du Groupe Hospitalier de la Region de Mulhouse et Sud-Alsace, le 16 février à Mulhouse. Issa, qui avait une affection vasculaire rare, risquait de mourir. Elle a été opérée in utero, une première.

Un bébé atteint d’une tumeur vasculaire rare soigné in utero, une première

"Un traitement exceptionnel qui a permis de sauver ce petit garçon": un bébé qui était atteint d'une tumeur vasculaire rare et risquait de mourir a été soigné in utero, une première pour cette pathologie.

