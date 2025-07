Vesoul : Gefco condamné à une forte amende pour travail dissimulé

L’entreprise sous-traitante Turski SP Zoo a écopé de 100.000 euros d’amende dont 50.000 euros avec sursis. Dans ce dossier qui concernait 35 salariés, l’Urssaf estimait son préjudice à au moins 853.000 euros, pour des faits remontant à la période allant de juillet 2014 à février 2018. En tant que partie civile elle se verra rembourser 583.000 euros. Tous les prévenus ont en revanche bénéficié d’une relaxe partielle pour le chef de soumission par personne morale d’une personne vulnérable.

En 2017, la gendarmerie avait découvert une trentaine de chauffeurs slovaques et polonais hébergés sur une base logistique à Quincey (Haute-Saône), dans des bungalows vétustes, touchés par des infiltrations d’eau et de la moisissure, avec des sanitaires insalubres. Les chauffeurs étaient employés par les sociétés étrangères et mis à disposition de Gefco Vesoul, avec qui elles réalisaient 97% de leur chiffre d’affaires, selon le procureur. Gefco (Groupages express de Franche-Comté) est une ancienne filiale de PSA Peugeot-Citroën. Détenue alors par Stellantis et les Chemins de fer russes (RZD), l’entreprise avait été rachetée en 2022 par le géant du transport maritime CMA-CGM. Ce dernier avait ensuite intégré Gefco au sein du groupe suisse CEVA Logistics, qu’il avait racheté en 2019.