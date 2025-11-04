PUB
Vesoul : deux salariés de Stellantis en garde-à-vue pour vols de pièces

Signalétique du groupe automobile Stellantis, fusion de PSA et FCA. | ©Stellantis
Le préjudice pour l'usine de Vesoul est estimé à environ 500 000 euros. | archives Le Trois

Deux salariés de l’usine de Vesoul sont soupçonnés d’avoir volé des pièces détachées revendues sur internet. Le préjudice est estimé à environ 500 000 euros.

(AFP)

Deux salariés de l’usine automobile Stellantis de Vesoul ont été placés en garde-à-vue, soupçonnés d’avoir volé pour près d’un demi-million d’euros de pièces détachées qu’ils revendaient sur Leboncoin, a annoncé ce mardi 4 novembre le parquet. Dans un communiqué, le procureur de la République de Vesoul, Arnaud Grécourt, a précisé que les suspects, âgés de 35 et 38 ans, avaient « partiellement reconnu les faits ». Des perquisitions dans leurs véhicules et domiciles « ont permis la découverte d’argent liquide et de très nombreuses pièces automobiles », a-t-il indiqué.
Ils ont expliqué « revendre les pièces notamment sur le site Leboncoin ou s’en servir à des fins personnelles ». Une enquête pour « vols aggravés » a été ouverte, portant sur des faits remontant jusqu’en 2023. Les auteurs ont été découverts vendredi matin lorsque les services de sécurité de l’usine ont alerté la police après avoir remarqué du matériel volé dans deux sacs stockés à proximité d’un trou dans le grillage. Les deux individus ont été « rapidement interpellés et placés en garde à vue ». « Selon les premières estimations de la société Stellantis, le préjudice est évalué à une somme comprise entre 450 000 et 500 000 euros », selon le parquet. Avec quelque 3 000 employés, le site de Stellantis à Vesoul est le centre logistique mondial du constructeur pour ses pièces détachées.

L’espérance de vie est un peu moins élevée en Bourgogne-Franche-Comté

L’Insee et l’observatoire régional de la santé publient ce mardi 4 novembre une étude intitulée « Bourgogne-Franche-Comté ; un état de santé plus dégradé qu’au niveau national ». L’étude pointe une espérance de vie moins élevée et une mortalité avant 75 ans de 4% plus élevée, en lien avec les maladies cardio-vasculaires, le tabac et l’alcool.
Les chiffres du 3e trimestre confortent la trajectoire de Delfingen

Les chiffres du 3e trimestre enregistrés par Delfingen confirment les choix opérés par l’entreprise. Même si son chiffre d’affaires est en baisse de près de 5 %, l’entreprise vise toujours une marge opérationnelle supérieure à 7 % pour 2025.
Stellantis prévoit 1 400 recrutements en France en 2026

Le directeur général de Stellantis, Antonio Filosa, a reçu les cinq organisations syndicales, ce lundi. Il annonce le recrutement de 1 400 personnes en 2025. Il a rassuré aussi sur la place de la France dans la géographie de Stellantis.

