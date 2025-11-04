Vesoul : deux salariés de Stellantis en garde-à-vue pour vols de pièces

Deux salariés de l’usine automobile Stellantis de Vesoul ont été placés en garde-à-vue, soupçonnés d’avoir volé pour près d’un demi-million d’euros de pièces détachées qu’ils revendaient sur Leboncoin, a annoncé ce mardi 4 novembre le parquet. Dans un communiqué, le procureur de la République de Vesoul, Arnaud Grécourt, a précisé que les suspects, âgés de 35 et 38 ans, avaient « partiellement reconnu les faits ». Des perquisitions dans leurs véhicules et domiciles « ont permis la découverte d’argent liquide et de très nombreuses pièces automobiles », a-t-il indiqué.

Ils ont expliqué « revendre les pièces notamment sur le site Leboncoin ou s’en servir à des fins personnelles ». Une enquête pour « vols aggravés » a été ouverte, portant sur des faits remontant jusqu’en 2023. Les auteurs ont été découverts vendredi matin lorsque les services de sécurité de l’usine ont alerté la police après avoir remarqué du matériel volé dans deux sacs stockés à proximité d’un trou dans le grillage. Les deux individus ont été « rapidement interpellés et placés en garde à vue ». « Selon les premières estimations de la société Stellantis, le préjudice est évalué à une somme comprise entre 450 000 et 500 000 euros », selon le parquet. Avec quelque 3 000 employés, le site de Stellantis à Vesoul est le centre logistique mondial du constructeur pour ses pièces détachées.