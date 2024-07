Un gros coup de frein pour Stellantis au premier semestre

Stellantis a toutefois préservé une marge opérationnelle à 10% du chiffre d’affaires, en baisse de 4,4 points mais toujours au-dessus de la plupart de ses concurrents, grâce à la “réduction des coûts des composants, du personnel et de la logistique”. Et le groupe confirme son objectif de marge “à deux chiffres” pour 2024″. La forte baisse des résultats semestriels est “principalement due” à un recul des ventes en Europe (-6%, notamment sur les Fiat 500, Opel Mokka et Jeep Renegade), mais surtout en Amérique du Nord (-18%), la machine à cash du groupe, où sa part de marché et ses ventes ont baissé, selon sa direction.

Stellantis a également fait face à des “pénuries temporaires de production, dues à une période transitoire de renouvellement” de certains de ses modèles phares, comme le pickup Ram 1500 et le SUV Peugeot 3008. “Les résultats de l’entreprise au premier semestre 2024 ne sont pas à la hauteur de nos attentes, reflétant à la fois un contexte industriel difficile et nos difficultés opérationnelles”, a expliqué le directeur général Carlos Tavares dans le communiqué du groupe. “Des mesures correctives ont été nécessaires et ont été prises afin de régler ces problèmes (..) Nous avons un travail important à accomplir, particulièrement en Amérique du Nord, afin de réaliser pleinement notre potentiel à long terme”.