Takata: le gouvernement ordonne l’immobilisation de 800 000 véhicules supplémentaires

Les voitures concernées par cette mesure de « stop drive » sont toutes celles équipées d’airbags à risque en Corse et en Outre-mer ainsi que les voitures datant d’avant 2011 sur le territoire métropolitain hors Corse. Les airbags à risque sont de même technologie que ceux ayant causé des accidents, soit au nitrate d’ammonium sans dessiccant. Toutes les marques sont concernés par ces rappels urgent.

Dans le même temps, le ministère a demandé le rappel général sans immobilisation de toutes les voitures équipées d’un airbag à risque en France métropolitaine (hors Corse), soit 600.000 véhicules en plus. Ces annonces portent à 2,5 millions le nombre de véhicules visés par un rappel en France, dont 1,7 million par un « stop drive », soit une obligation d’immobiliser la voiture. « Cette décision vise à adresser un message clair et ferme aux constructeurs, tout en incitant les propriétaires de véhicules concernés à faire vérifier leur véhicule dès que possible », a insisté le ministère des Transports dans son communiqué.