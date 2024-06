Stellantis va redistribuer 7,7 milliards d’euros à ses actionnaires en 2024

Le groupe doit lancer 21 nouveaux modèles ou rafraîchissements de modèles au second semestre, dont de nombreuses versions électriques, et compte accentuer les mesures d’économie pour se relancer. “L’entreprise continuera d’utiliser les rachats d’actions et les dividendes ordinaires pour restituer l’excès de capital aux actionnaires”, a-t-elle précisé dans un communiqué. En 2025, le constructeur automobile “visera la fourchette supérieure de sa politique de distribution de dividendes (25-30%), contre 25% ces dernières années”, indique-t-il également.