Stellantis s’engage à assurer « un avenir industriel » au site de Poissy

Signalétique du groupe automobile Stellantis, fusion de PSA et FCA.
Stellantis s'est engagé à assurer "un avenir industriel" au site de Poissy. | ©Stellantis
En bref

Stellantis s'est engagé mercredi à assurer "un avenir industriel" au site de Poissy, seul site de production automobile en Ile-de-France, et écarte l'éventualité d'un plan social après l'arrêt de production des modèles qui y sont actuellement fabriqués.

« L’usine de Poissy ne fermera pas, nous avons pris l’engagement de lui donner un avenir industriel » et « il n’y aura pas de plan social », indique dans un communiqué le groupe franco-italo-américain, peu après la tenue d’un CSE extraordinaire à Poissy dans la matinée. Poissy (Yvelines), qui compte quelque 2 000 salariés, produit l’Opel Mokka et la DS3, une fabrication assurée jusqu’en 2028. Mais les salariés s’inquiètent depuis plusieurs mois sur l’avenir du site après cette date.

« La décision de poursuivre la production automobile » après les versions actuelles des Mokka et DS3 « sera prise dans le cadre du plan stratégique de Stellantis«  qui sera présenté par le nouveau patron, Antonio Filosa, au « premier semestre 2026 », ajoute le constructeur. La direction a annoncé mercredi aux représentants syndicaux un investissement de 20 millions d’euros pour moderniser les lignes d’emboutissage (où sont pressées les feuilles de tôle pour fabriquer les pièces de carrosserie), ce qui « permet un engagement de la production pour plus de 20 ans ».

Stellantis et actualité automobile [Tous nos articles]

"Un signal fort" pour Stellantis Poissy

Est également prévu, à très court terme, le développement d’activités complémentaires, telles que la fabrication de pièces pour l’après-vente ou relevant de l’économie circulaire, ajoute Stellantis. Sur un site automobile, l’économie circulaire désigne par exemple la récupération de véhicules d’occasion pour les réparer, ou en extraire des pièces détachées, qui peuvent ensuite être renvoyées aux concessions ou garagistes.

« L’investissement dans les lignes d’emboutissage est un premier signal fort du maintien de l’activité industrielle », a commenté auprès de l’AFP Brahim Ait Athmane, secrétaire adjoint FO à Poissy. Pour Laurent Oechsel, de la CFE-CGC, ces annonces sont « une nouvelle étape pour conforter l’avenir industriel » du site et « accompagner la réaffectation des équipes », car ces nouvelles activités « viendront notamment compenser d’éventuelles baisses de cadence à venir ». La CFC-CGC demande toutefois « une décision rapide sur l’attribution d’un nouveau véhicule à Poissy, sans attendre l’été 2026 ».

Nos derniers articles

Dispositif d'alerte aux populations via téléphone, FR-Alert.

Le système FR-Alert testé le 3 décembre dans le Territoire de Belfort

Un exercice de sécurité civile est organisé le 3 décembre, à 12 h, dans le Territoire de Belfort. L’alerte concerne l’entreprise Beauseigneur, à Froidefontaine, classée Seveso. L’exercice n’impliquera aucune mise en scène « réelle ».
,
La grève s'enlise à Arabelle Solutions, à Belfort. Le piquet de grève est maintenu ce jeudi 23 octobre, après dix jours de lutte.

Arabelle Solutions : la CGT dénonce une répression patronale après la grève

Un élu de la CGT et un salarié syndiqué à la CGT sont convoqués par la direction d’Arabelle Solutions pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, le 2 décembre. Ces mesures font suite au mouvement de grève qui a agité l’entreprise, au début de l’automne. Le dialogue social est dans le dur.

L’université conçoit et distribue des sifflets contre les violences faites aux femmes

Des sifflets conçus par le Fab Lab de Besançon, l’IUT nord Franche-Comté et l’UFR STGI sont distribués pour marquer le journée de lutte contre les violences faites aux femmes.

