« La décision de poursuivre la production automobile » après les versions actuelles des Mokka et DS3 « sera prise dans le cadre du plan stratégique de Stellantis« qui sera présenté par le nouveau patron, Antonio Filosa, au « premier semestre 2026 », ajoute le constructeur. La direction a annoncé mercredi aux représentants syndicaux un investissement de 20 millions d’euros pour moderniser les lignes d’emboutissage (où sont pressées les feuilles de tôle pour fabriquer les pièces de carrosserie), ce qui « permet un engagement de la production pour plus de 20 ans ».