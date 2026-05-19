Stellantis se lance dans les petites voitures électriques bon marché

La Commission européenne avait ainsi annoncé le 16 décembre la création d’une nouvelle catégorie de voitures électriques abordables, qui seront moins taxées et compteront pour 1,3 voiture dans l’offre électrique des constructeurs, si elles sont produites en Europe. Le Parlement européen doit encore entériner cette proposition. Bruxelles a évoqué quelques critères pour cette catégorie: moins de 4,20 mètres de long et un prix inférieur à 15 000 euros. La R5 électrique et la Twingo de Renault ainsi que la future ID. Polo de Volkswagen ont été citées en exemple.