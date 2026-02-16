Stellantis : rappel de Peugeot 3008 et 5008 pour un soucis d’écrou de roue

« Les écrous de roue ne sont pas serrés solidement. » Voici le motif invoqué par le site d’alerte du Gouvernement pour les rappels de produits. Le 13 septembre, il a émis une note pour des Peugeot 3008 et 5008, 3e version. Le Peugeot 5008 a été produit entre le 14 novembre 2024 et le 12 mai 2025. Le Peugeot 3008 a été produit entre le 19 novembre 2024 et le 13 juin 2026.

Ce défaut « pourrait entraîner le desserrage de l’écrou de roue pendant que le véhicule est en mouvement, ou la perte d’une roue. Cela pourrait entraîner un accident et des blessures », ajoute-t-il. Le site conseille de « contacter le concessionnaire ».