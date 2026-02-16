Stellantis : rappel de Peugeot 3008 et 5008 pour un soucis d’écrou de roue

« Les écrous de roue ne sont pas serrés solidement. » Voici le motif invoqué par le site d’alerte du Gouvernement pour les rappels de produits. Le 13 septembre, il a émis une note pour des Peugeot 3008 et 5008, 3e version. Le Peugeot 5008 a été produit entre le 14 novembre 2024 et le 12 mai 2025. Le Peugeot 3008 a été produit entre le 19 novembre 2024 et le 13 juin 2026.
Ce défaut « pourrait entraîner le desserrage de l’écrou de roue pendant que le véhicule est en mouvement, ou la perte d’une roue. Cela pourrait entraîner un accident et des blessures », ajoute-t-il. Le site conseille de « contacter le concessionnaire ».
1 000 Peugeot 3008 et 5008 produits chaque jour à Sochaux
Contacté, Stellantis précise que ce ne sont que 33 véhicules qui sont concernés et sont identifiés. Mais compte tenu de sa politique de « transparence », indique un porte-parole, tous les défauts sont systématiquement transmis aux autorités, quelle que soit la gravité et le volume de véhicules concernés. Ce qui entraîne systématiquement une notice de rappel.
Les Peugeot 5008 et 3008 sont fabriqués à l’usine Stellantis de Sochaux (lire tous nos articles). Actuellement, deux équipes de journée et une demi équipe travaillent pour produire quotidiennement un millier de véhicules.
Mon véhicule est-il concerné ?
Pour le savoir, il faut vérifier le numéro NIV de votre véhicule, visible sur la carte grise, au niveau de la lettre « E » ou sur le bas du pare-brise, côté conducteur. Pour les deux véhicules concernés :
- 3008 V3 : NIV : VR3KBDGK0RS138056 – VR3KAHPY2SS107878
- 5008 V3: NIV : VR3KBDGK6RS135341 – VR3KBDGH4TS000029
Vous pouvez aussi saisir le numéro NIV de votre véhicule, sur le site Peugeot (depuis ce lien web), pour savoir s’il est concerné.