Stellantis prévoit 1 400 recrutements en France en 2026

Un plan de recrutement de 1 400 salariés en CDI en France chez Stellantis a été annoncé par le directeur général Antonio Filosa, ce lundi 3 novembre, à l’occasion d’une rencontre avec les organisations syndicales, à Paris. 1 200 personnes ont été recrutées en 2025 et 600 en 2024.

Le groupe recrute à parité des « cols bleus » et des « cols blancs ». Chez les « cols blancs », 350 recrutements sont ciblés sur des « compétences stratégiques », indique le groupe dans une communication, « afin de soutenir la R&D durable en France ».

« Antonio Filosa nous a rassurés sur les volumes et les emplois en France », a commenté Jean-Paul Guy, délégué syndical central adjoint, de la CFTC. « Toutes les solutions business seront étudiées en France, y compris à Mulhouse et Poissy, plus en souffrance actuellement », a indiqué le délégué syndical. Ces recrutements permettent aussi de « régénérer nos effectifs, alors que nous avons en France une moyenne d’âge qui dépasse les 50 ans », observe Jean-Paul Guy.

Du côté de a CGT, on est plus dubitatif. « 1 400, ce n’est pas assez, calcule Jérôme Boussard, de la CGT. Si nous mettons en exergue avec ceux qui partent en RCC (ruptures conventionnelles collectives, NDLR). Le délégué syndical replace également que l’usine de Sochaux a perdu 5 000 salariés en 10 ans. La CGT est également en interrogation sur le site de Poissy et son avenir