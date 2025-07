Stellantis : les actionnaires plébiscitent l’arrivée d’Antonio Filosa

En tant que dirigeant du groupe pour les Amériques, M. Filosa « a pris des mesures décisives pour renforcer nos opérations aux États-Unis et en Amérique du Nord », a rappelé John Elkann. « Celles-ci incluent la réduction des stocks excédentaires chez les concessionnaires, la réorganisation de l’équipe dirigeante, l’accélération du déploiement de nouveaux produits et groupes motopropulseurs, et le renforcement des relations avec les concessionnaires, les syndicats et les fournisseurs ».

Antonio Filosa a également été selon M. Elkann « profondément impliqué dans l’identification de manières dynamiques et constructives d’interagir avec la nouvelle administration américaine (de Donald Trump, NDLR), des façons d’être plus efficaces en travaillant ensemble sur les réglementations et les droits de douane », qui ont secoué l’industrie automobile au cours des derniers mois.