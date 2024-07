“En pleine transition de renouvellement de produit, l’annonce de ces résultats montre une nouvelle fois que le groupe Stellantis est capable de maintenir une marge opérationnelle plus qu’honorable à 10% , même en période de vents défavorables et d’attaque des constructeurs chinois”, salue Laurent Oeschel, élu central CFE-CGC. “Le plan d’austérité défendus par le groupe et les sacrifices des salaries, suscitent néanmoins des craintes sur la possibilité de tenir cette performance dans le temps en retrouvant la bonne trajectoire sur la boussole sociale”, ajoute-t-il dans un communiqué de presse. “D’année en année, les efforts demandés sont de plus en plus élevés pour des équipes commencent à dépasser tout entendement”, critique-t-il, dénonçant les externalisation, les réductions de structures. “La CFE-CGC rappelle que la performance économique reste indissociable de la performance sociale pour la pérennité de l’entreprise”.