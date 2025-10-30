Frédérique Pris – AFP
Le groupe, né de la fusion en 2021 de Fiat, Peugeot et Chrysler, affiche un chiffre d’affaires de 37,2 milliards d’euros au troisième trimestre, en hausse de 13%, porté par la croissance dans quasiment toutes ses régions, dont l’Amérique du Nord, à l’exception de l’Amérique du Sud. « Tandis que nous continuons de mettre en place des changements stratégiques importants afin de fournir à nos clients plus de choix, nous voyons des progrès » sur le trimestre par rapport au précédent et par rapport à la même période l’année précédente, ce qui est « encourageant », souligne Stellantis, numéro deux européen derrière Volkswagen.
Le groupe confirme tabler sur « une amélioration continue » du chiffre d’affaires, du résultat d’exploitation ajusté et du flux de trésorerie disponible au 2e semestre par rapport au 1er. Mais il prévoit « d’engager des charges supplémentaires au second semestre 2025 » car « nous continuons à apporter des changements importants et nécessaires à nos plans stratégiques et de produits » pour répondre aux « développements réglementaires, géopolitiques, macroéconomiques » et autres.
La crise Nexperia
Les livraisons de véhicules ont elles aussi progressé de 13% au 3e trimestre, à 1,3 million d’unités, précise Stellantis, conformément à ce qu’il avait annoncé début octobre. « La majeure partie de cette augmentation » est « due à une amélioration de 35% en Amérique du Nord, reflétant les avantages du retour à une gestion des stocks normalisée par rapport à l’année précédente », lorsque « un effort majeur de réduction des stocks des concessionnaires américains avait temporairement réduit la production », détaille-t-il.
« A la fin du 3e trimestre, six des dix nouveaux véhicules prévus pour 2025 ont été lancés avec succès » et d’autres lancements au 4e trimestre « permettront de réintroduire plusieurs modèles de grande diffusion », écrit encore Stellantis. Qui voit plusieurs signaux commerciaux « encourageants » aux Etats-Unis et en Europe au 3e trimestre, grâce aux lancements de nouveaux modèles.