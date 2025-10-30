Le groupe, né de la fusion en 2021 de Fiat, Peugeot et Chrysler, affiche un chiffre d’affaires de 37,2 milliards d’euros au troisième trimestre, en hausse de 13%, porté par la croissance dans quasiment toutes ses régions, dont l’Amérique du Nord, à l’exception de l’Amérique du Sud. « Tandis que nous continuons de mettre en place des changements stratégiques importants afin de fournir à nos clients plus de choix, nous voyons des progrès » sur le trimestre par rapport au précédent et par rapport à la même période l’année précédente, ce qui est « encourageant », souligne Stellantis, numéro deux européen derrière Volkswagen.