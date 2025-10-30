,

Stellantis : chiffre d’affaires en hausse, des « progrès » accomplis

Entrée de l'usine Stellantis de Sochaux, depuis Montbéliard.
Entrée de l'usine Stellantis de Sochaux, depuis Montbéliard. | ©Stellantis
Analyse

Stellantis a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 13% au 3e trimestre et a fait état jeudi de progrès "encourageants", notamment aux Etats-Unis, a indiqué le géant automobile aux 14 marques, qui vient de traverser plusieurs trimestres difficiles.

Frédérique Pris – AFP

Le groupe, né de la fusion en 2021 de Fiat, Peugeot et Chrysler, affiche un chiffre d’affaires de 37,2 milliards d’euros au troisième trimestre, en hausse de 13%, porté par la croissance dans quasiment toutes ses régions, dont l’Amérique du Nord, à l’exception de l’Amérique du Sud. « Tandis que nous continuons de mettre en place des changements stratégiques importants afin de fournir à nos clients plus de choix, nous voyons des progrès » sur le trimestre par rapport au précédent et par rapport à la même période l’année précédente, ce qui est « encourageant », souligne Stellantis, numéro deux européen derrière Volkswagen.

Le groupe confirme tabler sur « une amélioration continue » du chiffre d’affaires, du résultat d’exploitation ajusté et du flux de trésorerie disponible au 2e semestre par rapport au 1er. Mais il prévoit « d’engager des charges supplémentaires au second semestre 2025 » car « nous continuons à apporter des changements importants et nécessaires à nos plans stratégiques et de produits » pour répondre aux « développements réglementaires, géopolitiques, macroéconomiques » et autres.

Il a également « entamé une révision de (son) processus d’estimation des garanties, qui devrait entraîner des changements dans les estimations et des charges non récurrentes au 2ème semestre 2025. Et Une précision qui déprimait le cours de Bourse: l’action cédait 4,13% à 9,30 euros vers 09H30 GMT, dans un marché stable.

La crise Nexperia

Les livraisons de véhicules ont elles aussi progressé de 13% au 3e trimestre, à 1,3 million d’unités, précise Stellantis, conformément à ce qu’il avait annoncé début octobre. « La majeure partie de cette augmentation » est « due à une amélioration de 35% en Amérique du Nord, reflétant les avantages du retour à une gestion des stocks normalisée par rapport à l’année précédente », lorsque « un effort majeur de réduction des stocks des concessionnaires américains avait temporairement réduit la production », détaille-t-il.

« A la fin du 3e trimestre, six des dix nouveaux véhicules prévus pour 2025 ont été lancés avec succès » et d’autres lancements au 4e trimestre « permettront de réintroduire plusieurs modèles de grande diffusion », écrit encore Stellantis. Qui voit plusieurs signaux commerciaux « encourageants » aux Etats-Unis et en Europe au 3e trimestre, grâce aux lancements de nouveaux modèles.

Aux Etats-Unis, quelques modèles symboliques illustrent la relance du groupe franco-italo-américain, comme le pick-up Ram 1.500 qui revient en version d’entrée de gamme. Les RAM sont des gros pick-ups qui génèrent la moitié des profits de Stellantis aux Etats-Unis.
La part de marché du constructeur dans ce pays (avec ses Jeep, RAM, Dodge, Chrysler) a atteint 8,7% en septembre, la plus élevée depuis 15 mois. Le groupe, dirigé depuis l’été par l’Italien Antonio Filosa six mois après le départ forcé de Carlos Tavares, a annoncé mi-octobre un projet d’investissement de 13 milliards de dollars sur quatre ans aux Etats-Unis, pour y augmenter de 50% sa production par rapport à aujourd’hui.
Au sujet de la crise Nexperia, qui fait craindre une possible pénurie de composants électroniques très utilisés dans la production automobile, Stellantis a une équipe dédiée qui s’assure que le groupe dispose de suffisamment de composants pour assurer la marche des usines. Mais la situation est très mouvante et pourrait affecter les opérations dans les prochaines semaines si la crise n’est pas résolue, indique le groupe.

Nos derniers articles

Lecture du journal L'Est Républicain, devant un porte affichette.

Cette condamnation d’un journaliste pour agression sexuelle qui secoue L’Est Républicain

Un journaliste de la rédaction de Belfort de L'Est Républicain, spécialisé dans les faits divers, a été condamné cet été par la justice pour agression sexuelle envers une collègue. La victime, qui a quitté aujourd’hui le journal, avait alerté sa hiérarchie dès 2023. Une enquête interne a suivi, mais le journaliste est resté en poste. Une décision qui laisse un goût amer et divise au sein du groupe Ebra, propriétaire du journal.
Patrick Robert, élu à la chambre de commerce et d'industrie du Territoire de Belfort, en charge des mutations sociales.

Patrick Robert : « L’amplitude horaire d’Agora est augmentée »

Le Salon des métiers et de l’emploi Agora revient le jeudi 6 novembre, à l’AtraXion, à Andelnans. 2 300 visiteurs avaient participé en 2024. Patrick Robert, élu à la chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort, membre fondateur d’Agora, revient sur les forces de cet événement.
,
Le piquet de grève des salariés d'Arabelle Solutions, installé depuis plusieurs jours rue de la Découverte, a été levé.

Arabelle Solutions : la grève se poursuit mais le blocage de la rue a été levé

Le piquet installé rue de la Découverte, à Belfort, a été levé ce mercredi midi. Il n'y a plus de blocage. La grève se poursuit, mais des négociations sont en cours avec la direction d'Arabelle Solutions.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC