Renault devance Stellantis sur le marché français au premier semestre

Le groupe Stellantis a ralenti la baisse de ses ventes, à -7,98% en juin. Mais il s’est fait doubler par Renault, nouveau leader des voitures neuves sur le marché français au premier semestre. Le groupe au Losange (+5,09% en juin, +2,21% sur le semestre), qui cherche un successeur à son patron Luca de Meo, est notamment propulsé par le succès de sa marque économique Dacia.

Toutes marques et énergies confondues, les ventes de voitures neuves ont enregistré un nouveau repli au mois de juin en France (-6,72% sur un an), avec seulement 169.504 immatriculations Sur les six premiers mois de 2025, avec 842.203 immatriculations, le marché est en baisse de 7,94%. Et c’est plus d’un quart de ventes en moins qu’au premier semestre 2019, dernière année avant la pandémie de Covid qui avait marqué le début d’un net fléchissement.