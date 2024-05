Rebond du marché automobile français en avril, aidé par le calendrier

La Yaris et sa version SUV Cross se placent dans le “top 10” des meilleures ventes 2024. La fortune du groupe japonais épouse aussi celle de la progression des voitures hybrides dont il est le spécialiste historique. Celles-ci ont séduit 37,2 % des clients depuis début 2024, une hausse de 6,1 point sur un an, ravissant la première place aux automobiles à essence (33,1 %, -5,8 points). Anciennes stars du marché, les diesel n’en détiennent plus que 7,6 %. Alors qu’il s’écoule autant de SUV que de berlines (46 % pour chaque catégorie, le solde étant surtout composé de breaks), la voiture la plus vendue depuis janvier est la Peugeot 208 (6,2 % du total), suivie de la Renault Clio (5,2 %) et de la Dacia Sandero (4,9 %).