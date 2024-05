Peugeot passe au volant rectangulaire à partir de 2026

Peugeot, qui se démarquait déjà en proposant des volants très petits, va le présenter sur une première voiture série en 2026, pour marquer le début du renouvellement de sa gamme. “Il signera toutes les futures Peugeot développées par la suite”, a indiqué M. Micheron à l’AFP. “Sur ce volant-là, on contrôle la voiture uniquement en faisant des mouvements de 150° : c’est moins d’efforts, et on garde une sensation d’agilité”, souligne Jérôme Micheron. Et cela donne une image “techno” au modèle, explique-t-il.